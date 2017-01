Duudsoni pääsee Valkoiseen taloon, mutta niin pääsi presidenttikin

Kun uutiset Duudsoni-Jukan kutsusta Valkoiseen taloon tulivat aiemmin päivällä julki, pahimmat vääräleuat ehtivät jo pohtia, pääseekö kansakuntamme edustajana Valkoiseen taloon helpommin, kun ei ole Suomen presidentti.



Aivan näin synkkä tilanne ei kuitenkaan ole: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki virallisen valtiovierailun Valkoiseen taloon viime keväänä, tosin yhdessä Pohjoismaiden muiden päämiesten kanssa.



Joukko on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin Duudsonien Jukka Hildénin visiitillä: Kauppalehden mukaan presidentti Barack Obama on kutsunut Valkoiseen taloon kaikkiaan 70 digitaalista vaikuttajaa Yhdysvalloista.



Niinistö vieraili Valkoisessa talossa jo ennen presidenttikauttaan, Euroopan demokraattisen unionin puheenjohtajana kesällä 2002. Obamaa hän on toki tavannut muissakin yhteyksissä.



Keväällä 2002 presidentti George W. Bush isännöi Tarja Halosen vierailua, ja kaksi vuotta aiemmin Halonen tapasi Bill Clintonin. Halosta aiemmin myös Martti Ahtisaari oli päässyt Clintonin pakeille, ja Mauno Koivisto tapasi Valkoisessa talossa sekä Ronald Reaganin että George Bushin.



Urho Kekkonen taas ehti pitkällä presidenttikaudellaan tavata rapakon takana niin John F. Kennedyn, Richard Nixonin kuin Gerald Fordinkin.