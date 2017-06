Droneja koskevien vaarailmoitusten määrä on kasvanut - "tapaukset ovat olleet hieman räikeämpiä"

Miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja koskevien lentoturvallisuusilmoitusten määrä on viime vuosina kasvanut, kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Trafi vastaanotti viime vuonna niin sanottuja RPAS-lentoturvallisuusilmoituksia yhteensä 28, kun edellisenä vuonna määrä oli 14. Vuonna 2014 Trafi vastaanotti yhden ilmoituksen.

Ilmailun johtava asiantuntija Jukka Hannola Trafista kertoo, että tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä lentoturvallisuusilmoituksia on tullut jo 14. Alkuvuonna ilmoituksia on hänen mukaansa tullut viime vuoden tahtiin.

Lentoturvallisuusilmoitus tai poikkeamaraportti pitää tehdä, jos ilmaliikenteessä aiheutuu onnettomuus, vaaratilanne tai sen uhka.

Säädös koskee myös yli 250-grammaisia droneja.

- Tämän vuoden tapaukset ovat olleet hieman räikeämpiä, sanoo Hannola Lännen Medialle.

Hän viittaa julkisuudessa olleisiin tilanteisiin, joista vakavimmat ovat liittyneet drone-alusten lennättämiseen lentokenttien läheisyydessä. Poliisi käynnisti toukokuun lopussa esitutkinnan tapauksesta, jossa dronea oli lennätetty Pirkkalan lentokentän lähialueella.

Aamulehden mukaan pelastushelikopteri joutui väistämään laitetta, joka lensi lehtitiedon mukaan yli 400 metrin korkeudessa.

Myös Helsinki-Vantaan lentoaseman lähellä on tänä vuonna raportoitu drone-alusten kulkevan samalla korkeudella lentoliikenteen kanssa. Vantaan-tapaus on myös edennyt poliisin tutkittavaksi.

Nykyisten ilmailusäännösten mukaan kauko-ohjattavaa ilma-alusta saa lennättää enintään 50 metrin korkeudessa vielä viidenkin kilometrin säteellä lentokentän kiitoradasta. Lennätys vaatii lennonjohdolta luvan, jos halutaan lennättää tätä lähempänä kenttää. Muualla maksimikorkeus on 150 metriä.

Dronejen määrä kasvaa

RPAS on lyhenne sanoista Remotely piloted aircraft system, suomeksi 'kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä', tutummin drone.

Drone-laitteiden määrä on ollut kasvussa koko ajan. Valvovalle viranomaiselle Trafille ilmoitetaan ainoastaan ammattimaisesta drone-lennättämisestä, ja toukokuun loppuun mennessä Trafille on ilmoitettu lähes 1 800 ammattimaisesti lennätettyä dronea. Hannola toteaa, että harrastelaitteiden tarkkaa määrää ei viranomainen tiedä.

Lentoturvallisuusilmoituksen tekijälle ei tule ilmoituksesta seuraamuksia, jos rike on vähäinen. Hannola kertoo, että Trafi on saanut myös ilmoituksia tekijöiltä itseltään.

- Toimija on voinut ilmoittaa meille, että on tietämättömyyttään lennättänyt kaksikymmentä metriä liian korkealla. Tällaisia ilmoituksia on tullut, että käsi ylös virheen merkiksi, hän sanoo.

Trafi pyrkii Hannolan mukaan tuomaan toistuvasti esiin droneihin ja niiden lennättämiseen liittyvää sääntelyä erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Myös EU on kiristämässä lähivuosina RPAS-lennättämisen säännöksiä unionin alueella, ja säännöt tulevat voimaan lähivuosina Suomessa. EU:n uudistusten myötä drone-lennättäjille voi tulla eteen esimerkiksi erilaista pakollista koulutusta.

Hannola muistuttaa, että Suomessa saavat väkijoukon päällä lennättää ainoastaan ammattilaiset, jotka ovat ilmoittaneet asiasta Trafille.

Hän toivoo, että viime aikoina julkisuudessa olleet tapaukset herättävät harrastelijat perehtymään alan sääntöihin entistä tarkemmin. Tämän seurauksena myös turvallisuuspoikkeamien määrä voisi Hannolan mukaan jäädä viime vuoden tason alle. Trafi on myös perustanut oman verkkosivuston droneinfo.fi, jossa käydään läpi drone-lennättämisen pelisääntöjä.

- Toivottavasti meidän tiedotustoimintamme puree.