”Draamaa on nähty vihreiden puheenjohtajataistoissa aiemminkin”

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon ilmoitus (HS 27.12.) jättäytyä pois vihreiden puheenjohtajataistosta sysäsi liikkeelle puheet kuohunnasta puolueen sisällä.



Alanko-Kahiluoto kertoi ratkaisunsa syyksi sen, että nykyinen puheenjohtaja Ville Niinistö ajaa kansanedustaja Emma Karia seuraajakseen.



Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkijaa Jenni Karimäkeä draama vihreiden puheenjohtajakysymyksen ympärillä ei yllätä. Hän muistuttaa, että puolueen johtajavalinnat ovat olleet värikkäitä ennenkin.



– Niinistön edeltäjistä niin Osmo Soininvaaralla kuin Anni Sinnemäellä olisi ollut haluja jatkaa, mutta heidät äänestettiin pois paikaltaan.



Karimäen mukaan oman mausteensa tulevaan puheenjohtajavaaliin tuo jäsenäänestys, joka on nyt käytössä vasta toista kertaa ja ensimmäisestä kerrasta kertyy jo kuusi vuotta.



Laturi: Karkea virhearvio



Vihreiden ex-puoluesihteeri Panu Laturi arvioi tuoreessa Verkkouutisten kolumnissaan, että Alanko-Kahiluoto teki karkean virhearvion luopuessaan puheenjohtajuuden tavoittelusta.



Laturin mielestä Alanko-Kahiluoto olisi omaa luokkaansa ehdokkaista verrattuna muihin vaihtoehtoihin kuin Oras Tynkkyseen.



Laturi toivoi toukokuussa vihreiden puoluekokouksessa tehdyssä Lännen Median haastattelussa juuri entisen kansanedustajan ja puolueen varapuheenjohtajan Tynkkysen lähtöä mukaan puheenjohtajaehdokkaaksi.



Samaisessa kokouksessa Niinistö nosti puheenjohtajakysymyksen yhteydessä esiin erityisesti uudet kansanedustajat.



Outi Alanko-Kahiluoto on kolmannen kauden kansanedustaja, kun taas puheenjohtajaspekulaatioissa mukanaolevista esimerkiksi Touko Aalto, Alanko-Kahiluodon Niinistön suosikiksi nimeämä Emma Kari ja Antero Vartia istuvat ensimmäistä kauttaan eduskunnassa.



Alanko-Kahiluoto on pyrkinyt vihreiden puheenjohtajaksi aiemmin vuonna 2011.