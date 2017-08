Diakonia-ammattikorkeakoulu siirtyy väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi

Tässä taas hyvä esimerkki siitä,ettö ilmastointia ei saa seisottaa,kun laitos on tyhjillään "emissioiden" vuoksi.

Vaan,silloinkin on käytettävä 30-50%:n tehoa.

Riittävän säästön saa aikaan säätämällä tuloilma max. 18-asteeseen,jolloin se tulee oleskelualueelle,eikä nouse ylös kattoon. Miinus 1-aste,josta säästö n. 5%:ia.Kesällä enrgiaa kuluttaa vain Sähkömoottorit,jotka pyörittävät Tulo/poist-puhaltimia.

Toinen suuri virhe on,käyttää ns. "Pyöriviä" LTO-laitteita,jolloin tuloilmaan siirtyvän kosteuden mukana siirtyy myös bakteerreja/emissioita,josta seuraa ns. Pakkautuminen jne.

Myös salaa sulkeutuneella Palopellillä on pilattu monta taloa/laitosta.