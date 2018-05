Demarien Rinne lupaa korotuksen, jolla pienistä eläkkeistä jää 100 euroa kuukaudessa enemmän käteen

Jos on Rinteelläkin hätä on, niin hallituspuolueilla se vasta hätä onkin. Hallituksen piikkiin tätä pientä työllisyys piikkiä ei voi laittaa. Vienti maailmalle vetää nyt ja sen myötä työt on lisääntyneet suomessakin mutta jos vienti tyrehtyy niin suomi romahtaa. Täällä kun ei ole ostovoimaa eikä sen jälkeen työpaikkojakaan.