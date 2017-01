Deittailusta on tullut hektistä ja hyväksyttyä peliä

Pinnalliseksi moitittu Tinder on tuonut kumppaninhakuun pelillisiä piirteitä, kun matchia etsitään nopean pyyhkäisyn ja reagoinnin taktiikalla.



Moni sinkku sanoo pettyneensä sovellukseen. Toisia ärsyttää se, että aloitteenteko jää yhä miehen harteille.

Millainen profiilikuva – sen verran matcheja. Nettideittailun mobiilisovellus Tinder pohjautuu vahvasti visuaalisuuteen.



– Vanhanaikaisia deittiprofiilitekstejä saatettiin kirjoittaa pitkään, hartaasti ja ajatuksella.



Tinder taas on tuonut kumppaninhakuun nopean pyyhkäisyn, nopean reagoinnin ja nopean arvioinnin, eli jollain tavalla pelillisen piirteen, sanoo Turun yliopiston tutkija Anne Holappa.

Holappa on tutkinut internetin deittipalvelusivustojen kautta kumppania etsivien hakuprofiileja. Viime vuosien uudet sovellukset ovat muuttaneet nopeasti internetin ja mobiilisovellusten kautta toimivaa kumppaninhakua.



– Ainakin Facebookissa oli ennen Tinderiä sellainen kuin ”Hot or not”. Siellä sain ensimmäisen kerran itse vastaani tilanteen, jossa kuvan perusteella piti vastata joko kyllä tai ei. Olin aika pöyristynyt alkuun tästä asetelmasta – minäkö tässä arvioin tuntemattomia ihmisiä ja heidän ulkonäköään, Holappa sanoo.



– Mutta kun tällaista ja vastaavanlaisia katsoo aikansa, niihin tottuu ja turtuu, eikä samantapaiseen asetelmaan pohjautuva Tinder tunnukaan enää yhtä oudolta.





Tinderin toiminta perustuu siihen, että se etsii käyttäjäänsä kiinnostavia ihmisiä tämän läheltä.



Käyttäjä pääsee katsomaan toisten käyttäjien profiileja ja joko tykkää niistä tai hylkää ne.

Kun kaksi ihmistä tykkää toistensa profiileista, he muodostavat sovelluksessa parin ja voivat jutella keskenään.



Muutamia vuosia sitten Suomeen rantautuneesta Tinderistä gradun tehnyt kauppatieteiden maisteri Juuso Puranen sanoo pinnallisen ja nopeatempoisen sovelluksen muuttaneen näkyvästi deittailukulttuuria.



– Toki ulkonäköön kiinnitetään ensimmäisenä huomiota baarissakin, mutta Tinderissä se on vielä korostuneempaa. Treffejä kyllä tulee ja uusiin ihmisiin tutustuu, mutta moni saattaa miettiä, olisiko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella. Pidempiin suhteisiin ei ehkä sitouduta niin helposti.



Suurin osa suomalaisista etsii pysyvää parisuhdetta, käy ilmi Finsex 2015 -kyselystä.

Yllättävää tai ei, Purasen mukaan Tinder on eri sukupuolille aivan eri maailmansa. Hänen kokemuksensa mukaan monet olettavat, että aloitteen tekeminen on miesten tehtävä. Naiset ovat Purasen mielestä myös miehiä kriittisempiä sen suhteen, kenen kanssa haluavat avata keskustelun.

– Miehet antavat naisille helpommin mahdollisuuksia kuin naiset miehille.



Purasen arvion mukaan nuoret aikuiset ovat Tinderin suurin käyttäjäkunta.



– Reilu vuosi sitten käyttäjiä oli joidenkin arvioiden mukaan yli 100 000. Nykyään lähes jokainen sinkku on Tinderissä, ainakin nuorista aikuisista.





Nettideittailun yleistyminen on huomattu myös Väestöliitossa. Väestöliiton psykologi Anna Salmi sanoo, että enää ei ajatella, että olisi epätoivoista etsiä paria tai seuraa netistä.



– Jo joka viides suomalainen pari on tavannut netissä. Ruotsissa ja Norjassa se on jo yleisin tapa löytää kumppani. Nettideittailu on lisännyt mahdollisuuksia tutustua toisiin ihmisiin.

Kuitenkin Väestöliitossa tehtyyn kyselyyn vastanneista sadasta sinkusta suurin osa koki olevansa pettyneitä Tinder-sovellukseen. Pettyneet olivat etsineet vakituista suhdetta ja sopivaa kumppania, mutta sellaista ei heidän mukaansa ollut löytynyt ainakaan Tinderin avulla.



– Näyttää siltä, että moni löytää sen kautta treffiseuraa, mutta ei niinkään todellisia kohtaamisia, Salmi sanoo.



– Ihmisillä ei välttämättä ole enää aikaa ja kärsivällisyyttä tutustua oikeasti. Myös parisuhdetta koskevat odotukset ovat lisääntyneet. Etenkin naiset ovat valmiita etsimään pidempään suhdetta, jossa kaikki palikat olisivat kohdallaan.