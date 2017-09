Danske Bank: Viivästyneiden etuuksien ja maksujen pitäisi olla tileillä tämän päivän aikana

Danske Bankin yhteysongelmien takia viivästyneiden maksujen pitäisi olla tämän päivän aikana asiakkaiden tileillä, Danske Bankin viestinnästä kerrotaan.

- Meille päin tulevat maksut on saatu hoidettua asiakkaiden tileille aamulla ja kaikki meiltä päin lähtevät on ajettu ulos kello 11. On muista pankeista ja heidän aikatauluistaan kiinni, mihin kellonaikaan rahat asiakkaalla näkyvät, mutta tämän päivän aikana joka tapauksessa, Danske Bankin viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Kela kertoi tänään, että noin 346 000 ihmisen etuuksien maksuissa on viivettä Danske Bankin yhteysongelmien takia.

Valtaosa myöhästyneistä etuuksista on kansaneläkkeitä. Sen lisäksi myöhässä ovat olleet eläkettä saavien hoitotuet ja vammaistuet sekä työttömyystuet ja vanhempainpäivärahat.