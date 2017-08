Coronaria avaa silmäsairaalan Sammakkotaloon Oulun keskustaan

Coronaria avaa silmäsairaalan Oulun keskustassa Saaristonkadulla sijaitsevaan Sammakkotaloon 14. elokuuta.

Coronaria Silmäsairaalan Oulun yksikkö on yrityksen toinen Suomessa. Se tarjoaa palveluita kaikkien silmäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon.

– Tuomme Ouluun sitä huipputason osaamista ja kokemusta silmäsairauksien hoidosta, jota olemme kerryttäneet yli 10 vuoden ajan ympäri Suomen. Kokeneet erikoislääkärimme hoitavat kuukausittain yli 4000 silmäpotilasta, sanoo Coronaria Silmäsairaalan ylilääkäri Kaisu Järvinen.

Yhtiön mukaan uuden silmäsairaalan myötä Oulussa pääsee esimerkiksi kaihileikkaukseen hyvin nopeasti.

Coronaria Silmäsairaala, virallisesti Coronaria Silmäklinikka Oy, on vuonna 2007 perustettu kotimainen yritys, joka tuottaa silmälääketieteen alaan kuuluvia palveluja yksityiselle ja julkiselle terveydenhuollolle sekä yrityksille. Yhtiö on osa oululaista Coronaria-konsernia, joka on Suomen suurimpia terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajia.

Keskustan terveysasema, sammakkotalonakin tunnettu entinen keskuskansakoulu vaihtoi omistajaa viime vuoden toukokuussa, kun oululainen terveysalan konserni Cor Group Oy voitti Oulun kaupungin järjestämän tarjouskilpailun. Kauppahinta oli 2,4 miljoonaa euroa ja satanen päälle.