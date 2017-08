Cd-formaatti hiipuu vähitellen – vinyyleillä ja kaseteilla on jo nostalgia-arvoa

Digitaalinen musiikki suoratoistopalveluineen ohitti levymyynnin kolme vuotta sitten. Vaikka musiikkia kuunnellaan Spotifystä ja muista musiikkipalveluista, vanhoilla formaateilla on edelleen omat ystävänsä, jotka plaraavat levyjä alan erikoisliikkeissä ja kokoontuvat levymessuille.

1980-luvun alussa keksitty cd-levy oli nerokas keksintö, joka onnistui nopeasti syrjäyttämään vinyylit ja kasetit. Lokakuussa 35 vuotta täyttävä formaatti näyttäisi olevan tiensä päässä, sillä cd-levyjen myynti on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Musiikintuottajat – IFPI Finlandin tilastoista käy ilmi, että digimyynnin osuus on Suomessa noin 80 prosenttia äänitemarkkinoista.

– En usko, että cd häviää täysin. Se on teknisesti ja laadullisesti hyvä, helppokäyttöinen formaatti. Saa nähdä, kuinka pitkään cd:n suosio laskee vai pysähtyykö se esimerkiksi johonkin kymmenen prosentin osuuteen, IFPIn toiminnanjohtaja Antti Kotilainen pohtii.

Vielä 2000-luvun alussa cd:t olivat suosituin musiikin kuuntelumuoto. Parhaimmillaan cd-levyjä myytiin vuodessa liki yhdeksän miljoonaa, mutta kymmenen viime vuoden aikana niiden myyntimäärät ovat romahtaneet miljoonan tietämille.

Keski-ikäinen mies tyypillinen ostaja

Poissa ovat Anttilan tavaratalojen laajat musiikkivalikoimat. Marketeista ja huoltoasemilta löytyy vielä jotakin. Musiikkikaupoissakin fyysisten musiikkitallenteiden valikoima on supistunut. Vinyylit ovat paikoin syrjäyttäneet cd-levyn.

Levykauppias Patrik Veijalainen helsinkiläisestä Black and White Recordsista kertoo asiakkaiden haluavat nyt uutuuslevyn mieluummin vinyylinä kuin cd:nä. Vinyylejä ostavat lähinnä keräilijät.

Vinyyli saatetaan ostaa, vaikka ei omistaisi edes levysoitinta, tietää Kotilainen.

Ketkä cd-levyjä vielä ostavat? Musiikintuottajien Kotilaisen mukaan keski-ikäiset, autoilevat miehet, jotka kuuntelevat raskaampaa musiikkia. Samansuuntaisen havainnon on tehnyt myös Veijalainen.

– Yli 40-vuotiaat miehet ostavat cd:nä pääasiassa vanhoja klassikkolevyjä, kuten Led Zeppeliniä ja CCR:ää.

Uusia vinyylejä ostavat nuoremmat, vaikka ne ovat kalliimpia kuin parikymppiä maksava cd. Uuden vinyylin hinta 25 eurosta ylöspäin ja tuplavinyylin hinta on yli 40 euroa.

Suomessa myydään yhä suhteellisen paljon cd-levyjä, mutta esimerkiksi Tukholmasta niitä ei enää tahdo löytyä, Veijalainen kertoo.

Kotilaisen mukaan Norjassa vinyyli on syrjäyttänyt cd:n myyntiluvuissakin. Suomessa on vielä toisin: vaikka vinyylimyynti on kasvussa, kovin suuria määriä niitä ei myydä.

Olisiko mahdollista, että cd-levyjä kohtaan alettaisiin tuntea samanlaista nostalgiaa kuin esimerkiksi vinyylejä ja kasetteja kohtaan? Ei ainakaan vielä, mutta vuosien päästä voi olla toisin.

– On mahdollista, että tietyistä cd-painoksista tulee keräilytavaraa. Jos olisi viisas, poimisi nyt puoli-ilmaisia cd-levyjä ja jemmaisi ne 20 vuodeksi, tuumii Veijalainen ja muistuttaa, että vinyylejäkin dumpattiin roskiin ja kirpputoreille 1990-luvulla.