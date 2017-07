Cannonballin hajoamisen laukaisivat rahariidat - Maakuntaosastojen ja Helsingin välille syntyi vastakkainasettelu

Liivijengi Cannonballin hajoamisen tai jakaantumisen laukaisevana syynä ovat olleet rahariidat ja talousepäselvyydet, lähteet kertovat STT:lle. Esimerkiksi Heinolassa tilanne on kuplinut jo pidempään, ja jengiläisten kesken on ollut epäilyksiä rahojen "välistävedosta", mikä on kärjistänyt tilannetta.

STT:n tietojen mukaan myös muissa osastoissa on ollut tyytymättömyyttä jengin sisäisiin raha-asioihin ja siihen, kuinka rahat jakautuvat jengissä.

- Maakuntien ja Helsingin välille syntyi vastakkainasettelu, STT:lle kerrotaan.

Jengiläisten ärsyyntyminen helsinkiläisjengiläisiin on näkyvissä myös telekuuntelumateriaaleista, jotka poliisi on kirjannut kesäkuussa istutun vapaudenriistojutun esitutkintamateriaaleihin. Jutussa jengiläisille jaettiin useita tuomioita yhden jengiläisen mukiloinnista hiekkakuopalla.

Puhelinkeskusteluissa käydyt luonnehdinnat helsinkiläisten toiminnasta ovat katkeria.

- Oman vallan, vallan tota noin ja niiku aseman saamiseks tehää kaiken näköst. Mä luulin et siit päästii eroon, mut ei siit oo päästy, yksi jengiläinen tiitti esitutkintamateriaaliin kirjatussa puhelussa.

Vahva johtaja puuttunut

Kotimaisella jengillä on ollut sen nettisivujen mukaan toimintaa noin kymmenellä paikkakunnalla, myös Tallinnassa. Cannonballin jäseniä on tuomittu vuosien varrella muun muassa lukuisista väkivalta-, huume- ja talousrikoksista.

Cannonball ei ole tahtonut saada rönsyileviä rivejään suoriksi sen perustajan Jari Uotilan kuoltua vuonna 2012.

Cannonballin Heinolan-osaston entinen vetäjä kertoi Itä-Häme-lehdelle tiistaina, että jengistä lähteneiden maakuntaosastojen irtautumisen syynä oli luottamuspula. Hänen mukaansa osastot tekivät päätöksen yhdessä viime viikolla. Perusteeksi hän mainitsi luottamuspulan kommentoimatta asiaa enempää.

Liivijengin kasvot julkisuudessa on viime vuosina ollut Cannonballin johtoon kuuluva Janne Tranberg, jolla on mittava rikoshistoria. Hän ei halunnut kommentoida asiaa tiistaina, vaan viestitti STT:lle välikäden kautta, ettei anna haastattelua.