Bussiyhtiö Nobinan lakko päättyi - HSL: Linja-autoliikenne toimii normaalisti

Linja-autoliikenne on palannut normaaliksi Nobinan työnseisauksen jälkeen, kertoo Helsingin Seudun Liikenne (HSL). HSL:n tiedottaja Tapio Tolmunen kertoi puoli kuuden jälkeen aamulla STT:lle, että HSL:n tietoon ei ole tullut mitään poikkeavaa linja-autoliikenteessä lakon päättymisen jälkeen.

Linja-autoliikenteen odotettiin palaavan normaaliksi heti Nobinan työnseisauksen päätyttyä kello kolme yöllä.

Vuorokauden mittainen työnseisaus alkoi torstain vastaisena yönä kello kolmelta. HSL arvioi lakon vaikuttaneen 250 000 ihmisen matkantekoon pääkaupunkiseudulla.

Nobina liikennöi lähes sataa linjaa eli noin 40:tä prosenttia HSL-alueen bussiliikenteestä.

HSL:nviestinnästä kerrottiin torstaina, että pääkaupunkiseudun liikenne sujui suhteellisen hyvin bussiyhtiö työnseisauksesta huolimatta. HSL:n mukaan ainakin osa Nobinan liikennöimien linjojen käyttäjistä oli jäänyt kotiin lakon vuoksi.

Lakon syistä erimielisyyttä

Bussilakon syyksi on kerrottu voimakeinojen käyttäminen, mutta eri osapuolilla on eri näkemykset siitä, onko voimakeinoja käytetty.

Tapahtumien kerrotaan saaneen alkunsa tiistaina, kun Nobinan pääluottamusmiestä Markus Jokikokkoa ei päästetty työntekijän tukihenkilöksi esimiesten kanssa käytyihin neuvotteluihin. Jokikokon mukaan liikennepäällikkö ei päästänyt häntä keskustelemaan, vaan "töni ja tuuppi" hänet pois ovelta.

Nobinan toimitusjohtajan Tom Wardin mukaan työnseisaus sai alkunsa vääristä tiedoista, sillä hänen mukaansa fyysistä väkivaltaa ei ole ollut.

- Esimies-alais-keskustelu on luottamuksellinen keskustelu, mihin luottamusmiehellä ei ole asiaa. Siitä tämä väärinkäsitys on lähtenyt. Kuljettajia on mobilisoitu lakkoon kertomalla, että pahoinpitely on tapahtunut, mikä ei pidä paikkansa.

Jokikokko puolestaan syytti Wardia valehtelusta.

- Tämä on toimitusjohtajan propagandaa: hän ei ollut paikalla siellä, ja tietysti hän kuuntelee työntekijöidensä juttuja. En ole tänä aikana puhunut toimitusjohtajan kanssa, Jokikokko sanoi torstaina.