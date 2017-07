Perussuomalainen puolue on vaarassa menettää neljänneksen nykyisistä ydinvaikuttajistaan.

Asia selviää Lännen Median kyselystä, jossa selvitettiin puolueen piirijärjestöjen hallitusten jäsenten, paikallisyhdistysten puheenjohtajien, kansanedustajien ja muiden keskeisten vaikuttajien jatkosuunnitelmia politiikassa.

Kyselyyn osallistui 248 nykyistä tai jo entistä perussuomalaista. Vastausprosentti kohosi 50:een.

Vastaajista 76 prosenttia aikoo pysyä perussuomalaisten jäsenenä ja jatkaa toimintaansa perussuomalaisissa.

- Puoluekokouksessa päätökset tehtiin järjestödemokratian sääntöjä ja muotoja noudattaen. Äänestin puheenjohtajavaalissa Sampo Terhoa, mutta nyt mennään Jussi Halla-ahon johdolla ja pulinat pois. Loikanneet rikkoivat törkeällä tavalla pelisääntöjä ja pettivät äänestäjänsä, arvioi Pekka Kataja, valtuustoryhmän puheenjohtaja Jämsästä.

LM-kyselyn vastaajista 11 prosenttia jatkaa poliittista toimintaansa perusteilla olevassa Sininen tulevaisuus -puolueessa. Kymmenen prosenttia harkitsee kesän aikana, kumman riveissä jatkaa.

Pieni osa aikoo jättää politiikan kokonaan.

- Halla-aho ei kyennyt pitämään perussuomalaisia hallituksessa. Brysselin hillotolpalta on helpompi johtaa somettamalla oppositiopuoluetta, kommentoi politiikan jättävä perussuomalainen.

"Soininen tulevaisuus"

Uuteen vaihtoehtoon loikanneisiin kansanedustajiin suhtaudutaan avoimissa vastauksissa kitkerästi.

Tuntemuksia on purettu kovasanaisesti, joskaan ei niin vahvasti kuin suoraan kansanedustajille.

Muun muassa Uudesta vaihtoehdosta takaisin loikannut kansanedustaja Ritva "Kike" Elomaa on kertonut (LM 22.6.), että juuri kentältä tullut kielteinen palaute vaikutti osin hänen päätökseensä palata perussuomalaisiin.

Suuri osa vastaajista suhtautuu Siniseen tulevaisuuteen kriittisesti, mikä mukailee koko kyselyn linjaa. Enemmistö vastaajista ei hyväksy Sinisen tulevaisuuden edustajien päätöstä erota perussuomalaisista.

- Siniseltä tulevaisuudelta puuttuvat moraali, agenda, toimintarahoitus, kenttäorganisaatio ja puolueen nuoret. Tuolla yhtälöllä loikkareilla on edessään aika yksinäinen tulevaisuus, enkä usko, että tällainen vaihtoehto houkuttelee ketään omilla aivoillaan ajattelevaa kentän toimijaa, arvioi Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja puolueen entinen varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Palaute on paikoin muotoilultaan voimakasta.

- Nämä selkärangattomat siniset voisivat painua v####n. Minun mielestä loikkareita ei kukaan arvosta, vastaa Ruoveden perussuomalaisten puheenjohtaja Ismo Kopra.

- Soininen tulevaisuus on yhtä perussuomalainen kuin pakkopaita on lähellä verkkopaitaa, todetaan nimettömäksi jääneessä vastauksessa.

Tampereen perussuomalaisten sihteeri Elisa Hiltunen puolestaan arvioi, että johdon muuttumisen myötä puolueen linja muuttuu.

- Uskon puolueen Halla-ahon johtamana muuttuvan sellaiseksi kansallismieliseksi puolueeksi, jollaisen olen sen halunnut aina olevan, Hiltunen vastaa.

"Kehitettyjä kuvitelmia"

Vastauksissa näkyy myös suoraa kritiikkiä perussuomalaisten entistä johtoa, erityisesti

Timo Soinia ja puolueen ensimmäistä puheenjohtajaa Raimo Vistbackaa kohtaan.

- Perussuomalaisten toiminta eheytyi huomattavasti, kun Soinin despoottimaisesta johtajuudesta ja sen hännystelijöistä päästiin eroon. Perussuomalaisten linja on säilynyt eheämpänä, sanoo Lapin perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja Matti Haapala.

Vastauksissa myös kiistetään väitteet siitä, että Jyväskylän puoluekokouksessa olisi vallattu puolue samalla, kun puheenjohtajisto vaihtui.

- Löpinät Suomen Sisun ja "halla-aholaisten" juonista ovat loikkaria itseään lohduttamaan kehitettyjä kuvitelmia, jotta tämä voisi edes jollain perustella harjoittamaansa selkäänpuukotusta ja sanojensa syömistä, toteaa nimettömänä pysyvä vastaaja.

"Jako oli ideologinen"

Perussuomalaisista eronneet ja oman ryhmänsä perustaneet saivat vastauksissa osakseen myös ymmärrystä. Vastaajien joukossa on sellaisia, jotka harkitsevat siirtymistä Siniseen tulevaisuuteen.

- Jako oli hyvinkin ideologinen. Perussuomalaiset siirtyi poliittisella kartalla puheenjohtajiston koostumuksen myötä jyrkän oikeistolaiseksi puolueeksi. Itse kuulun maltilliseen keskusta-vasemmistoon. Paikkani ei ole enää perussuomalaisissa, toteaa nimettömästi vastannut.

- Puheenjohtajistossa on nyt vain yhden aatesuunnan eli maahanmuuttokriittisten kannattajia, ja meidät muista syistä Perussuomalisiin liittyneet on käytännössä syrjäytetty ja meidän ajamamme asiat on käytännössä hylätty. On siis harkinnan paikka, toteaa perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirihallituksen jäsen Markku Kuutti Kokkolasta.

Kuutti jatkaa pohtivansa puolueen jäsenyyttä siihen saakka, kunnes seuraava jäsenmaksu tulee maksettavaksi.

Perussuomalaisten kansanedustajalla ja puolueen varapuheenjohtajalla Juho Eerolalla on oma arvionsa puolueen tulevaisuudesta.

- Perussuomalaisilla on valoisa tulevaisuus. Sinisellä vaihtoehdolla harmaampi, Eerola vastaa.

Moni vastanneista arvioi myös, että Siniseen tulevaisuuteen loikanneet ovat vaikeuttaneet omaa poliittista uraansa. Enemmistö avoimesi vastanneista ei usko, että Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmän edustajilla on varteenotettavaa jatkoa. Sana "petturi" toistuu usein, ja yksi vastaaja kuvaa eronneita "käpykaartilaisiksi".

Ikaalisten perussuomalaisten sihteeri ja Pirkanmaan piirihallituksen jäsen Ville Kartaslammi vastaa, että loikkausten myötä meni myös ystävyyssuhteita.

- En tule olemaan heihin enää missään yhteyksissä, toteaa Kartaslammi.

- Pahempaa petturuutta saa etsiä. Tätä voi jo verrata uskottomuuteen parisuhteessa, todetaan puolestaan nimettömässä vastauksessa.

Toisaalta muutama vastaaja pitää Uuden vaihtoehdon perustaneiden ratkaisua suoraselkäisenä.

- Se oli hyvin isänmaallinen teko asettaa oma poliittinen tulevaisuutensa alttiiksi Suomen kansan hyvinvoinnin ja menestymisen puolesta. Jatkamalla nykyistä hallitusyhteistyötä valtion talous, työllisyys ja vienti ulkomaille tulevat edelleen kohentumaan, nimettömästi vastannut toteaa.

Loikkauksen hinta maksuun

Enemmistö vastaajista ei usko, että Sininen tulevaisuus tulee säilymään omana puolueenaan. Jos jotkut pystyvät jatkamaan kansanedustajina, niin korkeintaan näkyvimmät poliitikot, kuten Timo Soini ja Sampo Terho.

Moni silti uskoo, että loikkauksen hinta maksetaan seuraavissa eduskuntavaaleissa.

- Loikkarin ottaa ohranen, vanha viisas sananlasku, toteutuu varmasti. Oma etu edellä, ennen yleistä etua, tuhoon tuomittu tie, ja niin sen pitää ollakin. Palaajana olisi vielä ollut jonkinlaiset mahdollisuudet säilyttää poliittiset kasvonsa, nyt ei voi, toteaa eräs nimettä vastannut.

Toisaalta eräs toinen nimensä pois jättänyt vastaaja huomauttaa, että Sinisessä tulevaisuudessa ovat "persujen uskottavimmat kansanedustajat."

- Jos perussuomalaiset pysyivät hengissä ollen välillä yhden kansanedustajan puolue, niin miksei Sininenkin tulevaisuus voisi vakiinnuttaa asemansa, yhdessä anonyymissä vastauksessa sanotaan.

Halua hallitukseen

Kesäkuussa tapahtuneesta hajaannuksesta huolimatta perussuomalaisten usko omiin hallitusyhteistyömahdollisuuksiinsa on suurta. Kaikkiaan 64 prosenttia vastaajista uskoo, että Jussi Halla-ahon johdolla voi puolue päästä pois oppositiosta, jonne puolue muutama viikko sitten joutui.

- Hallitukseen pääsy riippuu hyvin pitkälti vaalituloksesta. Kun pysytään asialinjalla, en näe mitään esteitä hallitukseen pääsylle, arvioi Arto Perttula Kokemäeltä.

Vaalituloksen merkitystä korostaa myös kansanedustaja Sami Savio.

- Perussuomalaisten tulee tarjota asiakysymyksissä todellinen vaihtoehto muille puolueille, vastaa Savio.

Jotkut vastaajat myös uskovat siihen, että perussuomalaisilla on mahdollisuus nousta maan suurimmaksi puolueeksi ja sitä kautta hallitukseen. Perussuomalaisten Uudenmaan piirihallituksen jäsen Jenni Lastuvuori toteaa viitaten Iltalehden julkaisemaan tutkimukseen (1.7.), että Halla-aho on alle 50-vuotiaiden joukossa kansan suosikki pääministeriksi.

- Tähän ei Timo Soini pystynyt, Lastuvuori arvioi.

Myös perussuomalaisiin palannut Elomaa arvioi, ettei "Halla-ahon puheenjohtajuutta kannata aliarvioida". Ylivieskan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Tarmo Hirvelä kuitenkin toteaa, että hallitusvastuuseen pääsy on nykyolosuhteissa haastavaa.

- Puolue on hajonnut, luottamuksen saaminen on hankalaa. Kenttätyön kautta uuteen nousuun, Hirvelä vastaa.

Eräs nimettömästi vastannut vielä arvioi niin, että mikään puolue ei lähde "näin avoimesti rasismin hyväksyvän puolueen kanssa hallitukseen".

- Edessä on poliittinen tulevaisuus, jossa perussuomalaiset ovat pysyvästi oppositiossa, sama kirjoittaja jatkaa.

Luottamusta toiseenkin suuntaan on.

- Perussuomalaiset voivat päästä hallitukseen, voittaa vaalit ja pelastaa isänmaan, todetaan nimettömästi.

Kyselyn tuloksia voi tarkastella tästä linkistä.