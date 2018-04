Brother Christmas kiistää rikosepäilyt - "syytösten taustalla on yhden ihmisen viha"

Väärinkäytös- ja rikosepäilyjen kohteena olevan Brother Christmas -hyväntekeväisyysjärjestön tileiltä ei ole havaittu tilisiirtoja keulahahmo Ari Koposen tai hänen lähipiirinsä tileille, kertoo tilit tarkastaneen RSM Finlandin varatoimitusjohtaja Tytti Saarinen.

Saarinen kertoi tilintarkastuksen tuloksista järjestön keulahahmon Ari Koposen tänään järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Yhdistys päätti teettää tarkastuksen sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat kirjoitti järjestön rahankäytön epäillyistä epäselvyyksistä helmikuussa. Lehden mukaan epäselvyyksiä olisi ollut esimerkiksi kerättyjen avustussummien määrässä ja kohdentumisessa.

- Olemme tehneet erityisen tarkastuksen yhdistyksen toimeksiannosta vuodelle 2017. Olemme käyneet läpi lähipiiritapahtumat, rahankeräysluvan sisällön ja siinä esitetyt kirjanpidolliset vaatimukset. Olemme käyneet läpi lahjoituksina saatujen varojen kirjanpidollisen käsittelyn ja miten lahjoituksia ja avustuksia on annettu ja miten tietyt tahot ovat valikoituneet saajiksi, Saarinen kertoi.

Tilintarkastusyhteisö pyysi 450 tilitapahtumaan lisäselvityksiä.

- Näiden perusteella on syntynyt käsitys, että yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena ei ole ollut kenenkään oman edun tavoittelu. Ei ole havaittu sellaisia tapahtumia, jotka selvästi olisivat yhdistyksen toimintaan liittymättömiä.

Hän ei suoraan voinut sanoa, että Ari Koponen ja yhdistys olisivat saaneet puhtaat paperit.

- Me emme ole taho, jolla on valtuudet antaa puhtaat paperit. Me olemme nostaneet havainnot esiin ja antaneet suosituksia toiminnan kehittämiseksi ja hallinnon parantamiseksi.

Koko hallinto uusiksi, Koponen eroaa hallituksesta

Parannusehdotukset ovat liittyneet muun muassa tapahtumien tarkempaan kirjaamiseen. Koposen mukaan yhdistys pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä muun muassa sillä, että koko hallitus pannaan uusiksi ja hän itse aikoo erota hallituksesta.

Koponen kiisti tiedotustilaisuudessa myös Brother Christmasiin kohdistuneet rikosepäilyt.

Poliisi tiedotti keskiviikkona aloittavansa esitutkinnan järjestön toiminnasta. Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat muun muassa kavallus, kirjanpitorikos ja rahankeräysrikos.

Rikosylikomisario Anssi Murto Itä-Uudenmaan poliisista kertoi, että tutkintapyynnön teki "ulkopuolinen taho". Murron mukaan rikosepäilyt liittyvät muun muassa siihen, onko järjestö kerännyt rahaa lupaehtojen vastaisesti ja onko rahaa mahdollisesti päätynyt muihin kuin ilmoitettuihin tarkoituksiin, esimerkiksi yksityiseen käyttöön.

Saarisen mukaan yksityiseen käyttöön on heidän tarkastuksensa mukaan päätynyt vain varoja, jotka yhteisöstä on maksettu ulos palkkana.

- Koponen on saanut yhdistyksestä palkkaa bruttomääräisesti 15 500 euroa vuonna 2017. Sen jälkeen on maksettu verovapaita kustannuskorvauksia. Käsityksemme mukaan yksityinen yritys on tehnyt lahjoituksen palkkaa varten ja se kattaa palkan sivukuluineen, Saarinen sanoo.

Koposen mukaan on hyvä, että poliisi tutkii asiaa.

- Nyt onneksi pääsen poliisille esittämään kaikki todisteeni syyttömyydestäni. Tutkimuksissa tullaan huomaamaan, että en ole syyllistynyt rikoksiin saati väärinkäytöksiin, Koponen totesi.

"Taustalla on katkeroitunut henkilö"

Koposen mukaan syytösten alullepanija on yksi katkeroitunut henkilö.

- Jouduin viime kesänä kiristyksen uhriksi. Eräs henkilö ilmoitti, että jos en suostu, hän tuhoaa yhdistykseni toiminnan, Koponen kertoi.

Hän ei kuitenkaan lukuisista kysymyksistä huolimatta kertonut kuka tämä henkilö on, mikä on hänen suhteensa henkilöön tai mikä tämän motiivi voisi olla.

- En sitä valitettavasti pysty tässä avaamaan. En tässä vaiheessa halua sitä vielä kertoa, Koponen sanoi.

Tilaisuuden päätteeksi Koponen kertoi jättäneensä tänään tutkintapyynnön poliisille Helsingin Sanomien artikkelista.

- Helsingin Sanomien helmikuinen artikkeli sisälsi niin paljon virheitä ja jopa suoranaisia loukkauksia itseäni kohtaan, että olen jättänyt tänään poliisille tutkintapyynnön siitä, onko Helsingin Sanomat syyllistynyt minua kohtaan törkeään kunnianloukkaukseen. Harkitsen lisäksi erittäin vakavasti, että tekisin poliisille tutkintapyynnön Seura-lehteä kohtaan.