Bouananen puolustus kyseenalaistaa joukkopuukotuksen suunnitelmallisuutta ja terrorismiin kytkentää

Turun joukkopuukotuksen oikeuskäsittelyssä Abderrahman Bouananen puolustuksen asianajaja Kaarle Gummerus kyseenalaisti odotetusti loppulausunnossaan päämiehensä syytteitä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhanyrityksinä.

Puolustuksen arvion kyseessä olisivat ennemmin tapot ja tapon yritykset.

– Nämäkin ovat erittäin vakavia tekoja. Tapahtumia ei yritetä vesittää, Gummerus puhui.

Juridisesti lievempien tekojen perusteeksi nostetaan esimerkiksi se, ettei Bouananen olisi ollut tarkoitus aiheuttaa pelkoa koko väestön keskuudessa.

– Tekojen motiivina on ollut Syyrian Raqqan kaupungin siviilien kohtalo, turhautuminen ja hyväksynnän hakeminen. Hän on todennut, ettei olisi tehnyt tekoja, jos olisi saanut turvapaikan. Se on kiistatonta, että hänellä on ollut sympatioita terroristijärjestö Isisiä kohtaan. Se ei kuitenkaan tarkoita tekojen olevan terroristisia, Gummerus sanoi.

Syyttäjien mukaan surmatyöt veitsellä olivat raakoja ja julmia. Tekotapa oli syyttäjien mukaan omiaan aiheuttamaan pelkoa.

Puolustuksen mukaan verityöt olisi tehty ennemmin tunnekuohun tapaisen tilan vallassa kuin vakaasti harkiten ja suunnitellen.

– Bouanane ei myöskään pyrkinyt mitenkään pitkittämään tekojaan. Iskut tiettyjä uhreja kohtaan saattoivat johtua siitä, että Bouanane pyrki varmistamaan pakoaan. Oikeus arvioi, ovatko teot tehty vakaasti harkiten ja ovatko ne erityisen raakoja ja julmia, Gummerus totesi.

Puolustuksen mukaan Bouananen tekemä "manifesti" oli tehty lähinnä leikkaa-liimaa -menetelmällä netistä löytyneestä materiaalista.

Gummerus joutui useampaan otteeseen loppulausunnossaan toteamaan, että Bouanane on oikeuskäsittelyn aikana itse kertonut asioita, jotka ovat olleet puolustukselle yllätyksiä. Bouanane on esimerkiksi kertonut harkinneensa iskevänsä Ruisrockissa ja sanonut toimineensa terroristisessa tarkoituksessa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden harkittavaksi jää nyt ratkaista, minkälaisen tuomion syytetty saa. Oikeuskäsittelyssä on tässä vaiheessa kuultu kaikkia, joita on ollut tarkoitus kuulla.