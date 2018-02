Asbestikuitu on ihan eri asia kuin pienhiukkasiksi kutsutut päästöt. Ne pienhiukkaset kulkeutuvat suoraan verenkiertoon eli ovat siinä mielessä haitallisia, mutta aikaa myöten poistuvat elimistöstä. Mutta se terävä koukkupäinen asbestikuitu joka on kerran päässyt keuhkoihin asti, ei lähde sieltä ikinä. Se on siellä hautaan asti aiheuttamassa paikallista tulehdusta ja ärsytystä.