Kiista VR:n pilkkomisesta eri yhtiöksi hiertää hallituksessa, kertovat useat lähteet STT:lle. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ja perussuomalaiset ovat jyrkästi eri mieltä siitä, pitäisikö VR jakaa osiin ja matkustajaliikenne avata kilpailulle jo tällä hallituskaudella.

LVM olisi jo halunnut viedä pilkkomisen hallituksen talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan. Sitä ei ole kuitenkaan tuotu käsittelyyn, koska Bernerin malli ei kelpaa perussuomalaisille. STT:n tietojen mukaan myös valtioneuvoston omistajaohjausyksikkö haluaisi edetä hitaammin ja osin eri mallilla kuin Berner.

Berner on ajanut sinnikkäästi VR:n pilkkomista osiin syksystä 2015 asti. Bernerin mallissa VR jaettaisiin emoyhtiöön ja kolmeen erilliseen valtionyhtiöön. Yhteen uusista yhtiöistä siirtyisi junakalusto, toiseen kiinteistöt ja kolmanteen kunnossapito.

Keskiössä kalustoyhtiö

Kilpailun avaamisen kannalta kiinnostava on kalustoyhtiö, jonka erityistehtäväksi annettaisiin vuokrata vaunuja ja vetureita tasapuolisin ehdoin kaikille toimijoille, myös VR:lle. Kilpailun syntyminen edellyttäisi sitä, että VR:n mahdolliset kilpailijat voisivat vuokrata jostain kalustoa, koska uuden kaluston hankkiminen olisi valtava investointi. Suomeen sopivaa käytettyä kalustoa on käytännössä vain VR:llä, koska raideleveys on Suomessa suurempi kuin muualla Euroopassa.

Pilkkomisen vastustajat vetoavat muun muassa siihen, että kalustoa tarvittaisiin huomattavasti lisää, jos sitä olisi jakamassa useita eri toimijoita. Esimerkiksi nykyisin samaa veturia voidaan käyttää päivällä henkilöliikenteeseen ja öisin tavaraliikenteeseen.

Perussuomalaiset vastustavat STT:n tietojen mukaan kalustoyhtiötä. Heidän mielestään tavoitteena pitäisi olla, että jokainen yritys investoi itse omaan kalustoonsa.

Vauhti hirvittää

Berner ja perussuomalaiset ovat eri linjoilla myös kilpailun avaamisen vauhdista. STT:n tietojen mukaan Berner haluaisi ladun auki kilpailulle ennen vuotta 2019. Perussuomalaiset puolestaan katsovat, että kilpailu pitäisi vapauttaa vasta 2024, kun VR:n yksinoikeussopimus päättyy.

Hallituslähteen mukaan perussuomalaisten ja Bernerin välit eivät ole asian takia ”kauhean hyvät.”

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ei kommentoi keskeneräistä VR-asiaa.

Berner puolestaan kieltäytyi aiemmin viikolla haastattelusta ja viestitti, että kilpailun avaamisen edellytykset ovat edelleen selvittelyn alla.

- Käymme keskusteluja eri toimijoiden kanssa. Näistä keskusteluista ei ole vielä kerrottavaa julkisuuteen.

Eri lähteet arvioivat STT:lle, että kokoomuksessa on eri linjoja ja puolue voisi olla valmis käymään asiasta vaihtokauppaa.