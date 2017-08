Berner tapasi kuljetusliittojen edustajia - uusia työtaistelutoimia ei suunnitteilla

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on keskustellut kuljetusliittojen edustajien kanssa rautateiden henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle.

Ministerin mukaan keskustelussa sovittiin säännöllisistä tapaamisista prosessin aikana. Lisäksi uudistusta tukemaan perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustajat Veturimiesten liitosta ja SAK:sta.

Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki pitää myönteisenä, että muutoksesta päästään keskustelemaan suoraan ja rakentavasti.

- Meille on tärkeätä, että me saamme nyt kanavan. Tämä on erittäin iso muutos ja me näemme paljon uhkakuvia tässä, Palomäki sanoo.

Veturimiesten liiton mielenilmaus perui junia ja vaikeutti monien matkantekoa viime viikolla. Palomäki sanoo, että uusia työtaistelutoimia ei ole suunnitteilla.

- Ei oltu täällä uhkailemassa, vaan keskustelemassa.

Palomäen mukaan työntekijäpuolelle on luvattu selvitykset, jotka ovat junaliikenteen uudistussuunnitelmien taustalla.

- Sen jälkeen me olemme samalla viivalla, tiedetään mistä keskustellaan. Tämä keskustelu on ollut vähän heikkoa.

Ministeri Berner ei osaa vielä sanoa, milloin selvitykset tulevat julki. Asiaan vaikuttavat hänen mukaansa muun muassa asiaan liittyvät yrityssalaiset tiedot. Bernerin mukaan aika ei kuitenkaan ole kohtuuttoman pitkä.