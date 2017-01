Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) sanoo MTV:n haastattelussa, että hän on pettynyt liikenneverkkoselvityksen keskeyttämisestä.

Ministeri Berner tiedotti keskeyttämisestä maanantaina illalla. Selvityksessä esitettiin muun muassa autoveron poistamisesta ja maksujen keräämistä tienkäyttäjiltä.

Esitys ehti saada eriasteisia tyrmäysiskuja muilta hallituspuolueilta.

Autoveron poistoaikeiden on myös raportoitu hyydyttäneen pahoin autokauppaa.

Bernerin mukaan selvitystä ei ollut mieltä jatkaa, jos siitä olisi otettu autoverokohta pois.

– Missään tapauksessa ei kannata keskeyttää. Mutta kun otetaan niin keskeinen palikka kuin autovero siitä pois, niin se romuttaisi laskelmat ja vääristäisi laskurit, niin ei ole oikein jatkaa sellaista selvitystä, ministeri sanoo MTV:lle.

Tiukkaan kritiikkiin Berner sanoo olevansa tottunut.

– Olen tottunut siihen, että kun esitän uusia pohdintoja, saan niihin täyslaidallisen päälleni. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt. Nyt täytyy vain nousta ylös ja katsoa, mitä itse voin tehdä paremmin. Miten voin palvella paremmin niissä asioissa, joihin itse uskon ja joiden tiedän olevan Suomen kannalta hyviä.

Bernerin ja kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpon välillä on nähty verbaalista miekkailua. Orpo on lausunnoissaan todennut, että hallituksen toimintatapoihin on kiinnitettävä jatkossa huomiota.

Berner ei ota MTV:llä tarkasti kantaa, kokiko hän hallituskumppaneiden pettäneen liikenneministerin.

– Se on sitten pääministerin ja hallituskumppaneiden välinen keskustelu. Itse haluaisin katsoa eteenpäin ja rakentaa yhteistyötä. Yhteistyön tulee olla laajempaa, myös oppositiopuolueet tulee ottaa tiiviisti mukaan.