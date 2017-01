Berner: Liikenneverkkoyhtiön valmistelu keskeytetään, autoverosta ei luovuta

Taas tämä JOOKU-EIKU kepuhallitus peruu puheitaan. Tähän on totuttu kyllä sipilän hallituksen kanssa, että ei mennä järki edellä vaan se JÄRKI tulee kaukana perässä ja sitten joudutaan perumaan puheitaan taas kerran.

Mutta tätä se on kun varsinkin pääministeri on täysin kokematon siitä miten poliitiikassa toimitaan ja miten siellä päätökset tehdään. Et ole sipilä teknologiayrityksessä vaan Suomi-yhtiössä.