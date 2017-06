Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) houkuttelisi kaupungit kehittämään sähköautoilua asettamalla niille omat kiintiöt liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

- Kaupungeille voidaan synnyttää velvoitteita olla mukana edistämässä liikenteen päästövähennyksiä tietyllä päästömäärällä. Sitä kautta ne voivat itse päättää, millä keinoin lähtevät sitä tekemään.

Hänen mukaansa kaupunkien päästötavoitteista voitaisiin neuvotella osana valtion ja kaupunkien välisiä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksia. Tarkoista kiintiöistä on ministerin mukaan kuitenkin vielä liian aikaista puhua.

Kaupunkien latausinfra on merkittävässä osassa, kun Suomi yrittää saada autoilijat vaihtamaan bensasta sähköön ja muihin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Ellei keskustojen ja kerrostalojen latausongelmiin löydy ratkaisua, sähköautojen Suomen-valloitus voi pysähtyä pitkäksi aikaa lähiöiden omakotialueille.

Jos hallituksen tavoite käy toteen, Suomessa on runsaan kymmenen vuoden päästä 250 000 sähköautoa. Tavoite on haastava, mutta yhtä haastavaa on keksiä, missä ne kaikki ladataan.

- Tämä on vähän sellainen haasteellinen yhtälö, josta ei ihan hirveästi ole vielä käyty keskustelua, myöntää ministeri Berner.

Euroopan komissio esitti alkuvuonna, että vuodesta 2025 lähtien rakennusten autopaikoista kymmenesosa pitäisi olla sähkölatauspaikkoja. Tämä koskisi yli kymmenellä autopaikalla varustettuja rakennuksia, mutta ei asuinrakennuksia. Uusien asuinrakennusten parkkipaikoille pitäisi vetää kaapelointi sähkölatauspisteen rakentamista varten.

Suomessa hallitus on ilmoittanut suhtautuvansa varauksella sähkölatauspaikkojen pakkorakennuttamiseen.