Jos perheessä on paljon lapsia, tarvitaan iso auto, ja kun harvassa perheessä on varaa uusia isoja autoja laittaa on konkurssi valmis.

KUKA HÄVIÄÄ:

-sinä joka ajat yli 10vuotta vanhalla autolla.

-sinä jolla on paljon lapsia kuskattavana ja työn puolesta ajettava pitkiä matkoja ( lappi, pohjois-pohjanmaa)

-sinä jolla ei ole nyt eikä tulevaisuudessa varaa laittaa 60 000 euron hybridi-autoa.

-sinä jonka taloudessa on useampi auto.

-sinä joka olet keskituloinen ja nyt jo raskaimman verotuksen piirissä.

Tämä esitys ei saa näin mennä läpi! nyt postia ministeriöön.