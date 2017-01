Berner hakee nyt yhteisymmärrystä: Miten ratkaistaan teiden korjausvelka ja päästövähennykset?

Suuren liikenneuudistuksen valmistelun keskeyttämään joutunut liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) väläyttää parlamentaarisen työryhmän asettamista pohtimaan liikenneväylien korjausvelan kattamista. Silloin myös oppositio saataisiin sidottua yhteiseen tavoitteeseen.



Berner ei osaa vielä ottaa kantaa, tulisiko työryhmän toimeksiantoon kuulumaan myös liikenteen verotuksen uudistaminen. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan Ari Jalosen (ps.) mielestä pitäisi kuulua.



– Täytyy ensin katsoa, mikä on puolueiden yhteisymmärrys käsiteltävistä asioista ja mihin asioihin tarvitaan ensisijaisesti vastauksia. Niitä ovat liikenneväylien rahoitus ja liikenteen päästöjen hallinta, Berner sanoo.



Työryhmän asettaminen merkitsisi sitä, että ratkaisut korjausvelasta jäisivät todennäköisesti seuraavan hallituksen toteutettaviksi. Nykyhallituksen käytettävissä olevat rahat on jo sidottu, jos uusia rahoituslähteitä ei ole.



Hallitus käyttää liikenneväylien 2,4 miljardin euron korjausvelkaan tällä vaalikaudella yli 900 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan velka kasvaa noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa.



Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin valtion teiden, ratojen ja vesiväylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon.



– Liikenneverkkoselvityksen tavoitteena oli sitoutuminen korjausvelan hoitamiseen. Nyt kun se malli ei ole toteutumassa, on katsottava, miten voidaan pitkäjänteisesti rahoittaa liikenneväyliä.



Myös liikenteen päästövähennystavoite on edelleen kunnianhimoinen. Päästöt pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä.



– Se vaatii myös pohdintaa, käytetäänkö (vähäpäästöisten autojen) hankintatukia vai tehdäänkö muita ratkaisua.



Edellisen hallituksen aikana istunut korjausvelkaa pohtinut parlamentaarinen työryhmä oli sitä mieltä, että talousarviorahoituksen tulee jatkossakin olla keskeinen tapa rahoittaa kehittämisinvestointeja.



Bernerin viime viikolla esittelemä malli autoilijoilta perittävine asiakasmaksuineen oli täysin toinen.



– Nyt lyhytjänteinen näkökulma oli tärkeämpi kuin se pitkäjänteinen kehitys, joka olisi kuitenkin merkittävästi vaikuttanut autokannan uudistumiseen ja myös kasvattanut autokauppaa, Berner sanoo.