Barometri: Poliisia epäilee korruptiosta liki puolet kansalaisista, luottamus perustehtävien hoitoon korkeaa

Suurin osa ihmisistä ei koskaan joudu poliisin kanssa tekemisiin. Julkisuudessa on saatu aikaan tietynlainen kuva poliisista johon luottamus perustuu. Käytännön tilanne on usein toinen ja silloin kaikki riippuu paljolti siitä kenestä on kysymys. Rikkaampi ja muuten paremmassa asemassa oleva yhteiskuntaluokka on hyvin tietoinen myös omasta asemastaan silloin kun tavallinen duunari menee hakee oikeutta itselleen heidän tekemistä rikoksista ja suhtautuva asiaa sen mukaisesti ettei heidän tarvitse välittää siitä. Ihmiset on hyvin eriarvoisessa asemassa oikeudessa ja poliisin toimissa jo sillä perusteella mitä rikoksia tutkitaan ja miten oikeus niin suhtautuu. Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen kirjoitti Kalevassa Kanniaisen rikosvyyhdistä josta Oulun käräjäoikeus jätti hänet tuomitsematta ja Hovioikeus antoi 2v 7kk tuomion. "Tällaisia oikeudenkäyntejä joissa syytetty ja tuomari kuuluu samaan ystäväpiiriin ei tulisi koskaa järjestää."