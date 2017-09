Axl Smithin salakatselua puidaan tänään Helsingin hovioikeudessa

Helmikuussa tuomitun juontaja Axl Smithin salakatselujutun käsittely alkaa tänään Helsingin hovioikeudessa. Syyttäjä valitti hoviin käräjätuomiosta, jossa Smith tuomittiin vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen seksikumppaniensa salakuvaamisesta ja tallenteiden esittelystä useille ihmisille.

Myös muusikkona ja dj:nä tunnettu Smith tuomittiin 30 salakatselusyytteen lisäksi neljästä kunnianloukkauksesta sekä kahdesta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Uhreja oli 29.

Syyttäjä vaatii hovissa samaa kuin käräjilläkin eli puolentoista vuoden ehdollista vankeutta ja 100 päiväsakon suuruista oheissakkoa. Syyttäjä kertoo, että puolustus vastustaa vaatimusta vastauksessaan.

Hovioikeudessa ei enää käsitellä korvausasiaa vaan pelkästään Smithin tuomiota. Smith tai uhrit eivät ole hovioikeuden mukaan paikalla käsittelyssä.

Korvaukset ulosotossa

Smith tuomittiin käräjillä maksamaan uhreilleen korvauksia noin 100 000 ja oikeudenkäyntikuluja 50 000 euroa. Uhrit hakivat vahingonkorvauksiaan ulosoton kautta, koska eivät saaneet korvauksia Smithiltä. Useiden uhrien edustaja, lakimies Markus Talvio kertoi maanantaina STT:lle, että toiveissa on, että korvauksia saadaan perittyä lähiviikkoina. Ulosotossa on rikosasioihin liittyen yli satatuhatta euroa. Smithin ulosmitattu asunto oli myynnissä elokuun loppuun asti, mutta myynti-ilmoitus on poistunut netistä.

- Ainakaan minun päämieheni eivät ole vielä saaneet korvausrahoja, useita uhreja edustava Talvio kertoo.

Käräjäoikeuden mukaan uhreille on koitunut jutusta muun muassa ahdistusta ja luottamusongelmia ihmissuhteissa. Monet ovat pelänneet, että videot tai kuvat leviävät.

Uhrien nimien julkistaminen johti poliisitutkintaan

Tuomio on poikinut jälkipyykkiä sen vuoksi, että medialle lähetettyihin, osittain salattuihin tuomioversioihin jäi näkyviin muutamia uhrien nimiä. Poliisi on tutkinut asiaa ja tutkinta on jo loppusuoralla. Poliisin tutkinnanjohtajan mukaan mahdollisen syyteharkinnan tekee oikeuskanslerinvirasto, mutta poliisi ei kommentoi toistaiseksi sitä, että onko jutussa epäiltynä rikoksesta esimerkiksi käräjätuomari.

Salakatseluvyyhti lähti paljastumaan vuosi sitten, kun yksi Smithin seksikumppaneista alkoi epäillä joutuneensa kuvatuksi ja vei tämän asunnosta löytämänsä muistitikun poliisille.

Smith on sanonut kuvanneensa videoita omaksi turvakseen.

Oikeus otti rangaistuksessa kohtuullistavana seikkana huomioon muun muassa sen, että Smith menetti työmahdollisuutensa rikosjutun vuoksi. Ennen rikosepäilyjä Smith oli kysytty juontaja ja juonsi muun muassa The Voice of Finland -ohjelmaa.