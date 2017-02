Axl Smith rehvasteli videoilla kavereilleen – oikeudessa vetosi vaikeaan lapsuuteen

Helsingin käräjäoikeuden tänään antamasta tuomiosta käy ilmi, että muusikko Axl Smith esitteli seksivideoitaan tuttavilleen. Hän esimerkiksi näytti osia videoista bändikavereilleen, joihin lukeutui muun muassa laulaja Kasmir. Lisäksi Smith lähetti naisten kuvia Whatsapp-ryhmään. Oikeudessa kuullun bändikaverin mukaan Smith tahtoi rehvastella naisseikkailuillaan.



Erään todistajan mukaan Smith oli kertonut salakuvaavansa naisia, koska ”se on siistiä”.



Tekojen paljastuttua Smith oli myös uhonnut kavereilleen, että naiset joutuvat julkisuuteen, jos tapaus etenee käräjille saakka. Smith oli muun muassa lähettänyt Kasmirille viestin ”Lets bring these bitches out” (”Tuodaan ne nartut esiin”).



Oikeudessa Axl Smith esiintyi huomattavasti nöyremmin. Hän kertoi käyvänsä psykoterapiassa, jossa oli löydetty tekojen syyksi hänen luottamuspulansa ihmisiin. Smith vetosi siihen, että häntä oli aiemmassa parisuhteessa petetty ja myös hänen vanhempiensa eron taustalla oli ollut pettäminen. Vanhempien eron jälkeen Smith oli adoptoitu. Smith huomautti, että tapauksessa oli myös hyviä puolia: sen myötä salakatselun lainvastaisuus on noussut julkisuuteen.



Smith sai tuomion yhteensä 30 salakatselusta, joiden uhreina oli yhteensä 29 nuorta naista kahden vuoden aikana. Oikeudessa monet naisista kertoivat kärsineensä häpeää ja saaneensa mielenterveysongelmia Smithin tekojen vuoksi.



Tuomioksi tuli vuosi ja kaksi kuukautta ehdollista vankeutta. Lisäksi Smith joutuu maksamaan naisille 100 000 kärsimyskorvaukset ja 50 000 euron oikeudenkäyntikulut.