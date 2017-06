Avomaan mansikoilla voidaan herkutella juhannuksena - ainakin osassa maata

Juhannuksen viettäjät pääsevät ainakin osassa maata maistelemaan kotimaisia avomaan mansikoita, kerrotaan Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitosta. Kylmä kevät on tosin myöhästyttänyt satoa eteläisessä Suomessa reilulla viikolla ja pohjoisemmassa 1,5-2 viikolla normaalista.

Tässä vaiheessa mansikanviljelijät odottavat sadosta selvästi viimevuotista parempaa. Esimerkiksi kasvustojen sanotaan olevan hyvässä kunnossa.

Maan eteläosassa mansikan pääsadon odotetaan valmistuvan heinäkuun toisella ja kolmannella viikolla.

Keski-Suomessa ja sitä pohjoisemmassa pääsadon arvioidaan valmistuvan heinäkuun kolmannella ja neljännellä viikolla.

Tietyillä lajikkeilla satoa voidaan saada jopa elokuun puolella.

Toisaalta mansikkaa voidaan saada entistä aiemmin myyntiin tunneleiden ja varhaistamisharsojen avulla.

- Mansikkaa viljellään tunnelissa, joka on kevytrakenteinen ja lämmittämätön muovihuone. Kyse on ansarista, joka kerää auringonvalon ja lämmön. Sitä marjaa on kerätty jo toukokuun lopulta alkaen, koska tunneli jouduttaa kasvua niin paljon, kertoo Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Hannu Salo.

Myös harsot keräävät lämmön ja suojaavat kasvustoa hallalta.