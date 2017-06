Avomaan mansikkaa saadaan myyntiin tavallista myöhemmin, satokaudesta voi tulla pitkä

Avomaalla kasvavan mansikan satokausi on myöhässä tavanomaiseen kesään verrattuna, sillä alkukesä on ollut hyvin viileä. Lisäksi pakkasyöt vaurioittivat paikoin kukintoja, kertoo Pro Agria.

Etelä-Suomessa mansikan pääsatoa päästään poimimaan kahden viikon kuluttua. Muualla Suomessa sato kypsyy vasta heinäkuun puolenvälin jälkeen. Jos säät jatkuvat viileinä, mansikan satokauden ennakoidaan venyvän pitkäksi.

Tunnelihuoneissa ja kasvihuoneissa kasvatettuja mansikoita on poimittu jo toukokuun lopulta alkaen. Varhaismansikan sadon laatu ja määrä on Pro Agrian mukaan normaali.

Herukoiden satonäkymät arvioidaan tyydyttäviksi. Herukat kukkivat runsaasti, mutta viileä sää heikensi pölyttäjien lentämistä

Varhaisvihannesviljelmillä on päästy korjaamaan ensimmäisiä eriä varhais-, kukka- ja parsakaalista, nippusipulista sekä keräsalaatista. Viileiden säiden vuoksi sato on valmistunut tavanomaista hitaammin. Korjatun sadon laatu on kuitenkin ollut erinomainen.

Lämpöä vaativien kesäkurpitsoiden ja avomaan kurkkujen kasvu on ollut tänä kesänä hidasta.