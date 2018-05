Valtion metsissä tehtävät avohakkuut pitäisi lopettaa ja kieltää lailla, suurten suomalaisten ympäristöjärjestöjen ajama kansalaisaloite esittää.

Aloitetta perustellaan muun muassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä, ilmastonmuutoksen rajoittamisella ja metsien retkeily-, marjastus- ja metsästyskäytön helpottamisella.

Avohakkuiden tilalle aloitteessa ehdotetaan jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta. Se tarkoittaa, että koko maiseman hakkauttamisen sijaan metsästä kaadetaan vain kookkaimmat puut 15-30 vuoden välein ja metsän annetaan uudistua itsekseen.

Taloudellisia vaikutuksia avohakkuista luopumisella olisi suuntaan ja toiseen. Aloitteen mukaan jatkuva kasvatus on avohakkuita kannattavampaa varsinkin, jos kasvupaikka on karu tai uuden metsän istuttaminen on kallista. Avohakkuista luopumisesta seuraa taloudellisia menetyksiä tiheissä metsissä, jotka koostuvat lähinnä samanikäisistä ja samanlaisista puista.

Aloitteen alullepanijat edustavat Suomen Luonnonsuojeluliittoa, Greenpeacea, Luonto-Liittoa, Birdlife Suomea ja Natur och Miljötä.

Jos kansalaisaloite saa 50 000 allekirjoitusta, eduskunnan pitää käsitellä se.

Vuonna 2015 yksityishenkilön ajama kansalaisaloite kaikkien avohakkuiden kieltämiseksi sai noin 2 000 allekirjoitusta.