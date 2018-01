Aviopari kuoli maastoauton ojaanajossa Pedersöressä

Poliisi epäilee, että auto ehti olla ojassa useita tunteja ennen kuin se havaittiin

Pohjanmaalla Pedersöressä 1940-luvulla syntynyt aviopari on kuollut maastoauton ojaanajossa, kertoo poliisi. Poliisin mukaan maastoauto oli ajanut ojaan ja kaatunut kyljelleen. Poliisi epäilee, että auto on ollut ojassa useampia tunteja ennen kuin se on havaittu.

Poliisille oli tuoreeltaan epäselvää, miksi auto joutui ojaan. Tie onnettomuuspaikalla oli auraamatta ja erittäin kapea.

Tienviereinen oja oli puolestaan syvä ja ojan reunat jyrkät, mikä on poliisin arvion mukaan vaikuttanut siihen, että auto kaatui kyljelleen. Ojassa ei ollut paljoa vettä, poliisi kertoo.

Pelastuslaitos ja poliisi saivat ilmoituksen ojaanajosta Vassholmintiellä aamukuudelta.

Onnettomuudessa kuollut aviopari asui Pedersören Pännäisissä.

Tapahtunutta tutkitaan epäiltynä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

Poliisin mukaan avioparin kuolinsyy selvinnee oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa.