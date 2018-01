Auton ovi voi loksahtaa umpilukkoon – lukkospesialisti maksaa yli 100 euroa Oulun alueella arkena

Nykyautoissa ei ole lainkaan harvinaista, että avaimet jäävät auton sisälle ja lukitusjärjestelmä päättää laittaa ovet lukkoon. Tilanne on vakava, jos ollaan esimerkiksi kaukana reissussa ja vara-avain on kotona.

Ovet saattavat mennä lukkoon, kun auto on tyhjäkäynnillä ja kuljettaja raaputtamassa esimerkiksi ikkunoita. Vanhoista autoista lukkonupin voi nostaa yläasentoon oven raosta työnnetyllä rautalangalla, mutta harvoin uudemmista.

Miten lukon voi saada auki edellisen kaltaisissa tilanteissa, Hinaus-Hartikaisen esimies ja lukkospesialisti Antti Hartikainen?

- Meidän palveluumme kuuluu, että pystymme avaamaan kaikkien autojen lukot ihan tiirikoimalla ne auki. Lukkojärjestelmät kyllä kehittyvät ja monimutkaistuvat koko ajan, mutta minulle se merkitsee vain, että opiskelen uudenlaisen lukon ja avaan sen.

Kuinka harvinaista tuollainen on, että pystyy niin sanotusti murtautumaan kaikkiin autoihin?

- Kyllä kai minä melko ainutlaatuinen olen. Varmuudella tiedän vain yhden samanlaisen henkilön.

Kuinka paljon tällaisia sattuu?

- Melkein päivittäin tulee hälytyksiä. Näin talvella on ihan klassinen tapaus, että käynnistetään auto ja mennään vaikkapa rappaamaan ikkunoita. Kuuluu napsnaps ja ovet ovatkin lukossa. Sellaisiakin tapauksia on ollut, että ihmiset ovat istuneet autossa sisällä eivätkä ole päässeet ulos, koska auton murtolukitus on mennyt päälle. Tiistaina pyydettiin avaamaan auto, jossa sisälle olivat jääneet sekä varsinaiset että vara-avaimet.

Missä vara-avaimia kannattaa pitää, että ne hyödyttäisivät tällaisten tapausten varalta?

- Monella vara-avain on kotona, esimerkiksi tänne Ouluun tulleella Helsingissä, ja kestää kauan saada ne tänne. Sekin on riskaabelia, että kiinnittää vara-avaimet jonnekin auton ulkopuolella, esimerkiksi pellin alle. On magneettikoteloita, joihin vara-avaimen voi laittaa. Sellaiseen iskee ruoste kovin helposti, ja kotelo voi tippua ennemmin tai myöhemmin.

Mistä johtuu, että lukko voi mennä itsestään kiinni?

- Keskuslukitus sekoaa jotenkin. Koska tämä on talvella yleisintä, minä syyttäisin pakkasta ja kosteutta, joka menee väärään paikkaan.

Avaaminen lienee kallista lystiä. Paljonko siitä joutuu maksamaan?

- Itse aukaiseminen maksaa 100-140 euroa Oulun alueella arkena, mutta hinta nousee, mitä kauemmaksi Oulusta joudutaan menemään. Kovin kaukana sivuikkunalasin rikkominen voi tulla halvemmaksi. Vinkkahan siinä käy, jos rikkinäisen ikkunan kanssa joutuu ajamaan pitkän matkan kotiin. Lisäksi joissakin autoissa varashälytin saattaa panna ajoneston päälle, jos sivuikkunan lyö sisään.

Mitä kannattaa tehdä tällaisen vahingon sattuessa, ja mitä vakuutus suostuu korvaamaan, laatupäällikkö Solja Varke-Lipponen vakuutusyhtiö Ifistä?

- Riippuu tapauksesta. Jos ollaan kodin lähellä, korvattavaa voisi olla esimerkiksi vara-avaimien nouto tai reissun päällä esimerkiksi hinaus korjaamolle. Joissakin tilanteissa, jos autossa on vaikkapa pieni lapsi sisällä, voi myös autoon murtautuminen olla perusteltua.

Kuinka paljon Ifille tulee korvaushakemuksia tämän tyylisistä sattumuksista?

- Niitä tulee vastaan silloin tällöin. Tapaukset ovat varsin erilaisia. Kyse voi olla esimerkiksi ajoneuvon lukituksen viasta tai uudella tekniikalla varustetusta itsestään lukittuvasta autosta, jota ei ole osattu käyttää oikein.

Onko mitään keinoja, joilla näitä vahinkoja voitaisiin koettaa välttää, Antti Hartikainen?

- Ei oikeastaan muita kuin muistaa, että ei koskaan laita ovea kiinni kun pistää auton käyntiin ja tulee ulos autosta. Tosin eräälle rouvalle kävi niin, että tuuli puhalsi oven kiinni hänen rapatessaan ikkunoita ja sitten meni lukkoon.

Juttua korjattu 7.1. klo 22:58: Yhtiön nimi on Hinaus-Hartikainen.