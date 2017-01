Autoliiton toimitusjohtaja ihmettelee liikenneverkkoselvitystä: Onko tiemaksu sittenkin vero?

Autoilijoille ollaan Autoliiton toimitusjohtajan Pasi Niemisen mukaan pahimmillaan sujuttamassa uutta veronkaltaista maksua, jos Ylen keskiviikkona julkistamat tiedot tieliikenneverkon uudistuksesta pitävät paikkansa.



Ylen mukaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) liikenneverkkoselvityksessä esitetään muun muassa autoveron poistamista kokonaan.



Tämän lisäksi ajoneuvon perusveroa laskettaisiin 547 miljoonalla eurolla, ja polttoaineveroa olisi määrä laskea 200 miljoonan euron edestä.



Tilalle tulisi uusi, aikaan perustuva tienkäyttöoikeusmaksu, joka olisi viikko-, kuukausi- tai vuosiperusteinen. Vuosimaksu olisi alkuvaiheessa 539 euroa.



Aikaan perustuva maksu ei edellyttäisi Ylen tietojen perusteella autoilijan seurantaa, ja jos seurantaa tulisi, se vaatisi aina kuluttajan suostumuksen.



Tieverkko siirtyisi uudelle liikenneverkkoyhtiöön vuoden 2018 alussa, ja yhtiön omistaisivat valtio ja maakunnat. Ministeri Bernerin oli määrä julkaista liikenneverkkoselvitys torstaina.



Niemisen mukaan kiire on valmistelussa kova.



– Tulee kieltämättä tunne, että tarkoitus on lykätä tämä asia liikkeelle niin, ettei sitä voi enää peruuttaa. Sitten sanotaan, mitä ne todelliset kustannukset tulevat olemaan, hän sanoo.



Niemisen mukaan pitäisi saada selvyys sille, mikä nyt esitetyn tiemaksun suhde on veroon. Tätä on hänestä vaikea keskiviikkoiltapäivään mennessä saatujen tietojen valossa arvioida.



– Verot kuuluvat valtiolle ja maksut yhtiölle. Vaikka sitä sanotaan maksuksi, niin se ei siitä juridisesti tee maksua, hän sanoo.



Niemisen mukaan esitetyssä järjestelmässä maksut voivat nousta erityisesti vanhojen autojen omistajille. He eivät saa hyötyä autoveron poistosta, joka maksetaan aina uuden auton yhteydessä.



Hän myös arvioi, että viime aikaiset veronkorotukset ovat syöneet nyt esitetyistä veroalennuksista saatavaa hyötyä.



– Polttoaineveroa korotettiin 100 miljoonalla kolme viikkoa sitten. Ajoneuvovero on noussut 420 miljoonaa euroa vuodesta 2013 alkaen, Nieminen toteaa.



Keskiviikon tietojen perusteella myönteisin esitys oli Niemisen mukaan se, että autovero poistettaisiin kokonaan. Verkkouutiset kuitenkin uutisoi, ettei valtiovarainministeriössä valmistella veron poistoa.



Myös autokauppiaiden etujärjestön Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa pitäisi autoveron poistoa myönteisenä uudistuksena, jos se toteutuisi.



Autoveron poisto auttaisi hänestä Suomea saavuttamaan liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet.



– Autoalan näkövinkkelistä ainut järkevä tapa toteuttaa nämä on autoveron poisto. Sillä nopeutamme autokannan uusiutumista, Rissa toteaa.



Hän kuitenkin pelkää, miten autoveron poisto vaikuttaisi nyt autokauppaan. Vaarana on, että uutta autoa haaveilevat panttaisivat ostopäätöksiään ensi vuoteen saakka, jolloin elpynyt uusien autojen kauppa pääsisi notkahtamaan.



Keskiviikon tietojen perusteella tähän ei olla varauduttu, mutta Rissa on luottavainen.



– Odotan, että näen raportin huomenna aamulla ja saan sen luettavaksi, Rissa sanoo.