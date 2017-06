Autoja tuodaan maahan entistä enemmän – kauppa ei ole silti vieläkään ennallaan

Käytettyjen autojen maahantuonti on lähtenyt kasvuun pitkän kuivan kauden jälkeen. Trafin tilastojen mukaan Suomeen on tuotu alkuvuodesta yli 15 700 käytettyä autoa ulkomailta. Se on 14,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden alussa.

Eniten Suomeen tuodaan henkilöautoja. Niiden tuonti on kasvanut vielä keskiarvoa enemmän: niitä tuotiin alkuvuodesta 18,4 prosenttia viime vuoden alkupuoliskoa enemmän.

Trafin johtava asiantuntija Otto Lahti kertoo, että autokauppa yleensäkin on kasvussa, ja se näkyy myös tuontiautojen menekissä.

– Voisi sanoa, että autokauppa on palautumassa normaalitasoon, kun on uutisoitu positiivisia talouslukuja, arvioi Lahti.

Käytettyjä autoja tuodaan silti edelleen melko vähän, huomauttaa Lahti. Vielä vuoden 2010 aikana Suomeen tuotiin yli 30 000 käytettyä henkilöautoa, mutta vuonna 2016 niitä tuotiin vain reilut 11 000.

Oulun DM-Auton automyyjä Jukka Uusi-Tiilikainen kertoo, että liikkeessä mennään tällä hetkellä normaaleissa myyntilukemissa.

– Olemme olleet ihan tyytyväisiä tämän vuoden myyntiin, Uusi-Tiilikainen sanoo.

Samaa sanoo Janne Ahonen Oulunseudun automyynnistä. Ahosen mukaan autokauppaa hiljensi alkuvuodesta hallituksen kaavailema, sittemmin torpattu liikenneuudistus.

– Pikku hiljaa kauppa sitten virkistyi siitä.

Tuontiautoina tuodaan yleensä melko uusia autoja. Oulun DM-autolla uusimmat tuontiautot ovat vuosimallia 2015. Yli kymmenen vuotta vanhoja autoja ei juuri tuoda Suomeen. Tuontiautojen hinta liikkuu 12–15 000 eurosta ylöspäin, ja keskihinta on noin 20 000 euroa.