Autoilijat huomio: Poliisi aloittaa tehovalvonnan suojatieturvallisuudesta ja kännykän käytöstä

Laittakaa Suomessakin Suojatiet näkyviksi,monessa paikassa ei varsinkaan syyspimellä näy suojatien merkkejä kun toinen auto tulee vastaan,suojatien merkit ovat liian korkealla.Ruotsissa tämäkin asia on paremmin,suojatiet on valaistu monessa paikassa,niin ei pimeälläkään erehdy että onko suojatie vai ei.Turhanpäiväsiin tienvierimainoksiin on kyllä varaa mutta ei ihmisten turvallisuuden parantamiseen?