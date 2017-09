Aurora-harjoituksen varajohtaja: Suomen osallistuminen tärkeää

sin on harjoittelun tärkein operatiivinen hyöty. Mutta on myös muita, pehmeämpiä arvoja, jotka ovat hänen mukaansa aivan yhtä tärkeitä.

- Mitä enemmän harjoittelemme yhdessä, sitä useammin tapaamme ja sitä enemmän meistä tulee veljiä ja siskoja, Karlsson kuvailee.

Suomalaisten suurin osasto Aurorassa on Porin prikaatin kansainvälisen valmiusjoukon jääkärikomppania. Viime viikonvaihteessa Gotlantiin saapunut joukko on juuri aloittanut taisteluharjoitusvaiheen tiiviissä yhteistyössä ruotsalaissotilaiden kanssa. Vastustajan puolella on sekoitus ruotsalaisia ja amerikkalaisia sotilaita, höysteenä vielä Apache-taisteluhelikoptereita.

Keskiviikkona suomalaiset määrättiin hyökkäämään maihinnousun Pohjois-Gotlantiin tehnyttä vihollista vastaan. Kapteeni Patrik Lindberg sanoo olevansa tyytyväinen komppaniansa toimintaan. Varusmiehet eivät jää toiseksi ammattisotilaille.

- Oikein ylpeä voi olla omasta joukostaan vertailtaessa täällä oleviin muihin joukkoihin, Lindberg sanoo.