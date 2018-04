Aurinkosähkö on nousussa – myynti tuplaantuu vuosittain, uusia toimijoita ilmaantuu koko ajan

Aurinkopaneelien hankinta kiinnostaa yhä useampia yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia.

Aurinkoenergia on toki vielä aivan lähtökuopissaan Suomessa, mutta alan yritysten arvion mukaan kasvu on yli 100 prosenttia vuodessa ja uusia toimijoita tulee alalle jatkuvasti.

Juuri nyt kansalaisia ja yrityksiä halutaan valistaa kampanjalla aurinkoenergian mahdollisuuksista. Valtakunnallinen Aurinkosähköä kotiin -kampanja tutustuttaa suomalaiset aurinkosähkön pientuotantoon, soveltuvuuteen ja kannattavuuteen sekä auttaa hankintaa harkitsevia vertailemaan laitteistoja ja hintatasoa. Kampanjan toteuttavat Motiva ja valtakunnallinen kuluttajien energianeuvonta.

Kampanjan nettisivuilla osoitteessa aurinkosahkoakotiin.fi on ohjeet siihen, kuinka selvittää aurinkosähkön soveltuvuus omaan käyttöön ja mitä asioita pitää ottaa huomioon hankintapäätöstä tehdessä.



Oikein mitoitettuna, suunniteltuna ja asennettuna aurinkosähkö on taloudellisesti järkevä, lähes huoltovapaa ja pitkäikäinen investointi, sanoo asiantuntija Milja Aarni Motivasta.

Kampanjasivustolla julkaistavat aurinkosähköjärjestelmien hintatiedot perustuvat kahteen mallikohteeseen, joista yritykset ovat antaneet avaimet käteen -tarjoukset. Yritykset voivat jättää tarjouksia toukokuun loppuun saakka ja ne ovat voimassa vähintään 8.6. saakka.

Aarnin mukaan nykyään aurinkosähköjärjestelmiä tarjoavia yrityksiä on ympäri maata ja asennuksia tehdään pohjoista myöten.

Kuluttajista monet kuitenkin arkailevat investointia laitteisiin.

– Meidän kampanjasivuillamme annetaan helpot neuvot, joilla pääsee alkuun. Tässä kampanjassa on sen takia vain avaimet käteen -paketteja, että se on kuluttajalle helpompaa ja kuluttajansuoja on myös voimassa ja takuut ovat selkeitä, Aarni sanoo.

Aarnin mielestä nyt on hyvä hetki kiinnostua aurinkosähköstä. Aurinkopaneelien hinnat ovat viime vuosina laskeneet kovasti, mutta välttämättä hinnanlasku ei enää jatku samalla tahdilla.



Myös ovelta ovelle -myyjiä on.

– Ovelta ovelle -kaupustelijat eivät itse asiassa yleensä tarjoa halvinta hintaa, vaan hinta saattaa olla hyvinkin korkea. Meillekin on tullut kuluttajilta kyselyjä, mitä tämmöisille pitäisi tehdä. Me sanomme, että älkää puolen tunnin tuttavuuden perusteella allekirjoittako sopimusta vaan tutustukaa yrityksiin ja ehtoihin, Aarni muistuttaa.

Kuluttajan ei kannata koskaan ottaa vain yhtä tarjousta. Aina kannattaa vertailla laitteita, takuuehtoja ja tarjouksia ja tutustua yrityksiin.

Lupien mahdollinen tarve pitää myös itse aina ensin tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta.



Oulun Energian myyntipäällikkö Seppo Tuomi sanoo, että heillä asiakkaiden kasvava kiinnostus näkyy selvästi.

Oulun Energia on maanlaajuisestikin konkari aurinkosähköjärjestelmien myynnissä.

Hänen mukaansa kasvu näyttää noudattavan samantyyppistä käyrää kuin Ruotsissa tai Tanskassa.

– Me tulemme vain muutaman vuoden jäljessä, Tuomi sanoo.