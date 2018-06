Atte Kaleva: Puukotusiskutuomio osoitti lain toimivan – radikalisoitumisen ehkäisemiseen saatava muslimiyhteisöt mukaan

Jihadismin tutkija Atte Kalevan mukaan Turun puukotusiskusta annettu tuomio kuvastaa hyvin suomalaisen oikeuslaitoksen ja uudistetun rikoslain toimivuutta.

– Alusta asti on ollut selvää, että tekijällä oli terroristinen tarkoitus, ja hän pyrki sitä itsekin korostamaan. Sen takia mielestäni tämä (tuomio) on osoitus siitä, että Suomessa on tehty hyviä uudistuksia lainsäädäntöön ja ne myös toimivat, Kaleva sanoo Lännen Medialle.

– Aikaisemman lainsäädännön perusteella syytettyä ei olisi saatu tuomittua terroristissa tarkoituksissa tehdyistä rikoksista, hän lisää.

Turun puukotusiskusta epäilty mies tuomittiin elinkautiseen vankeuteen terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja niiden yrityksistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi tuomionsa perjantaina. Tuomio ei ole vielä lainvoiminen.

Kalevan mukaan käräjäoikeuden antama tuomio vahvistaa myös sen, että ääri-islamistinen terrorismi on tullut Suomeen.

– Luultavasti teko ei jää ainutlaatuiseksi ja vastaavia tapauksia voi tulla lisää. Nyt kuitenkin näyttää sitä, että oikeuslaitos sekä viranomaiset suhtautuvat tähän vakavasti ja lainsäädäntöön tehdyt muutokset on saatu toimeenpantua käräjäoikeudessa käytäntöön asti. Meillä on siis tehty asioita oikein.

Jotta vastaavia rikoksia voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä, Kalevan mukaan radikalisoitumisen ehkäisy pitäisi ottaa vakavasti.

Hänen mukaansa Suomen pitää varautua jopa siihen, että yllättäen turvapaikanhakijoita tulee viidenkymmenen tuhannen sijasta jopa 250 000.

– Radikalisoitumisen ehkäisyssä riittää vielä tekemistä. Turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan päätöksiä pitkiä aikoja ja silloin on mahdollista, että osa radikalisoituu tämän prosessin aikana. Siksi turvapaikan hakemiseen liittyvät odotusajat on saatava lyhyemmiksi.

Radikalisoitumisen ehkäisy Kalevan mukaan ei onnistu, jos mukaan ei saada muslimiyhteisöjä ja niiden johtajia.

– Tämä prosessi on osoittanut myös sen, että radikalisoitumisen ehkäisemiseen pitää saada viranomaisten lisäksi muslimiyhteisöt ja heidän johtajansa mukaan. Vain tällä tavalla voidaan blokata sellaiset yksilöt pois, jotka ovat vaarassa radikalisoitua, hän sanoo.

Oikeusoppineet: tuomio oli odotettu

Perjantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa annettu tuomio on ainutkertainen ja poikkeuksellinen rikos.

Tuomio on myös ennakkotapaus, jota oikeusoppineet ovat pitäneet odotuksen mukaisina.

– Tämän tyyppistä ratkaisua käräjäoikeudelta odotin, joten tuomio oli odotuksenmukainen, rikosoikeuden professori Sakari Melander sanoo Lännen Median haastattelussa.

Hänen mielestään oikeuden perustelut olivat hyvin laaditut: Ensin oli pohdittu sitä, onko kyseessä tappo vai murha sen jälkeen oli pohdittu sitä, täyttyvätkö terroriristisen tarkoitusten toteutumista ja niiden lisäedellytysten täyttymistä.

– Perusteluissa viitattiin ratkaisukäytäntöihin ja oikeuskirjallisuuteen eli niitä oli perusteellisesti mietitty. Ratkaisu linjaa edellytyksiä, joita terroristisessa tarkoituksessa tehdylle rikokselle asetetaan ja tuomioistuimessa oli näitä aidosti mietitty, hän sanoo.