Asiantuntijoiden vinkit työtä etsiville: Houkuttele esiin piilotyöpaikat

Tunne itsesi



Ensimmäinen askel on omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden selvittäminen. Tee intohimoistasi ja taidoistasi miellekartat.



– Valitse vaikka 10 ihmistä jotka tuntevat sinut ja kysy, mitä osaamista he näkevät sinussa, neuvoo uravalmentaja Riikka Pajunen.



Hyvä keino on myös listata aiemmat työtehtävät taulukkoon ja analysoida, mitkä ovat olleet omat vastuut, vahvuudet ja onnistumisen kokemukset.



Kartoita työnantajat



Valitse kiinnostusten pohjalta toimialat ja vahvuuksien pohjalta tehtävät, joita aiot hakea. Tämän jälkeen laadi top 10 -lista alueesi mieluisimmista työnantajista.



– Sitten mennään Googleen ja sosiaaliseen mediaan ja haastatellaan ihmisiä, jotka ovat jo töissä haluamissasi tehtävissä, Pajunen kuvailee.



Salapoliisivaiheen tarkoitus on selvittää, mitä tarpeita organisaatioissa on, minkälaisia osaajia sinne toivotaan ja tahdotko sinä todella heille töihin.



Rajaa vaihtoehdot



Valitse korkeintaan kolme urapolkua, joiden edistämiseen keskityt. Räätälöi niitä varten ansioluettelo, valitse suosittelijat ja suunnittele hissipuhe, eli napakka esittely.



Uravalmentaja Maija Haarasen mukaan työnhaun kohdentaminen on tärkeää.

– Tehot menevät hukkaan, jos ampuu täydeltä laidalta joka puolelle.



Tuntosarvet pystyyn



Kun fokus on selvillä, on aika etsiä työvoiman kysynnästä kertovia signaaleja.

Seuraa mediaa ja toimialojen viestintää. Uutiset fuusioista, paikkakunnan vaihdoksista ja strategian muutoksista voivat vihjata, että työntekijöille olisi tarvetta.



– Jos uutisessa kerrotaan, että yritys palkkaa uusia analyytikkoja keväällä, soita sinne heti ja sano että olet todella kiinnostunut. Kysy, voisitteko mennä jo nyt lounaalle keskustelemaan asiasta, Pajunen vinkkaa.



Liity kohdeyritystesi Facebook-ryhmiin ja seuraa niitä LinkedInissä ja Instagramissa. Selvitä, onko kiinnostavien alojen ammattilaisilla alueellasi yhdistystoimintaa.



Hyödynnä verkostoja



Listaa entiset kollegat, naapurit ja harrastuskaverit.



– Verkostolleen voi kertoa avoimesti tilanteestaan ja pyytää heitä ilmoittamaan, jos he saavat tietoa työpaikoista, Haaranen neuvoo.



Somepalveluista työnhaun kannalta keskeisin on LinkedIn. Profiilin laatimiseen kannattaa satsata ja lähettää tutuille verkostoitumispyyntöjä.



– Kun sitä tekee aktiivisesti, niin että tavoitteena on esimerkiksi 50 kontaktia seuraavan kolmen kuukauden aikana, pyyntöjä tulee pikkuhiljaa myös itselle, Haaranen neuvoo.

Hyvä ajatus on myös käydä esittäytymässä henkilöstöalan yrityksissä, koska ne ovat verkostojen solmukohtia.



Satsaa yhteydenottoihin



Avainasemassa ovat henkilökohtaiset kontaktit työnantajiin. Lähde liikkeelle puhelusta, koska sen perusteella voit vielä muokata avointa hakemusta.



Kerro työnantajalle, mitä hyötyä osaamisestasi olisi hänelle. Osoita kiinnostusta kyselemällä esimerkiksi organisaation tulevaisuudesta.



– Kun työnantaja ei ole täysin tunnistanut työvoiman tarvetta, hakijan kyvyt ja taidot myydä omaa osaamistaan tulevat ratkaiseviksi, toteaa Sitran vanhempi neuvonantaja Mikko Kesä.



Käännä tappio eduksesi



Jos saat kuulla, että osaamisellesi ei ole tarvetta, älä lannistu. Kysy, tietäisikö rekrytoinnista vastaava henkilö toista yritystä, jossa taidoillesi olisi käyttöä.



– Näin saat aina uuden langanpätkän, johon tarttua, Pajunen kuvailee.

Nojaa vahvuuksiisi



Uusia työnhakutaitoja kannattaa opetella rohkeasti, mutta yhtä oikeaa tapaa töiden etsimiseen ei ole, Mikko Kesä muistuttaa.



Parasta onkin räätälöidä työnhaku itsensä näköiseksi, vinkkaa myös Pajunen.



– Yksi valmennettavani sanoi, että en varmasti soita yhtään puhelua, koska olen niin huono puhelimessa.



– Neuvoin häntä sitten tekemään kunnon somekampanjan, Pajunen kertoo.