Asiantuntijoiden vinkit: Näin selviät riidoista teinin kanssa

Sä oot niin nolo! Tyhmä, kamala. Veetin äiti on paljon hauskempi. Mä häpeen sua!

Murrosikäinen seisoo edessä ja katsoo uhmakkaasti silmiin. Vanhemman suojaus pettää, sanat sattuvat, veri kiertää nopeammin. Ääni nousee, ja tulee sanottua takaisin pahemmin kuin oli tarkoitus.



Kohta kolahtaa murrosikäisen ovi ja heti perässä vanhempien makuuhuoneen ovi.

Miten tässä taas kävi näin?



Tuttu tilanne, vakuuttavat teini-ikäisten äidit Kirsi Könönen ja Leena Vilkka. Naiset ovat kuulleet monta vastaavaa tarinaa Kamalat äidit -vertaistukiryhmässään.



– Nuorilla on kyky ärsyttää ja vetää juuri niistä naruista, joilla saa vanhemman hermostumaan. Heillä on paras tuntemus vanhempansa heikkouksista, Vilkka sanoo.



– Välillä tulee tosi surullinen olo, etten osaa tehdä mitään oikein, kun lapsi haukkuu kaikki tapani ja kasvatusmenetelmäni. Väsyneenä tulee joskus itsekin sanottua tyhmästi tai turhan kovalla äänellä, vaikka pitäisi muistaa pitää oma pää kylmänä, Könönen myöntää.



Kuinka murrosikäisen kanssa sitten voi pysyä rauhallisena? Harjoittelemalla, asiantuntijat vastaavat.



Kirsi Könönen, Leena Vilkka sekä Väestöliiton asiantuntija Minna Oulasmaa listaavat seitsemän vinkkiä, joiden avulla vanhempi voi suojautua räyhäävältä teiniltään.



1. Liikennevalot. Määrittele mielessäsi kiistan tärkeys. Päätä etukäteen omat rajasi ja pidä niistä kiinni.



Punaiseen vyöhykkeeseen kuuluvat elintärkeät asiat ja vaaratilanteet. Vastaus on ehdoton ei, eikä siitä neuvotella. Tähän voi kuulua vaikkapa päihteiden käyttö.



Keltaisella vyöhykkeellä olevat asiat keskustellaan läpi. Teinin kanssa neuvotellaan esimerkiksi kotiintuloajoista, ruutuajasta ja kavereiden kanssa vietetystä ajasta.



Vihreän vyöhykkeen asioista, kuten vaikkapa pukeutumisesta ja musiikista, teini voi päättää itse. Niistä on turha lähteä kiistelemään.

2. Juustokupu. Riitatilanteessa itsensä ympärille voi kuvitella suojan, esimerkiksi juustokuvun, josta loukkaukset kimpoavat poispäin, eivätkä pääse satuttamaan.

3. Tynnyri. Mielikuvissa eteensä voi ajatella myös pohjattoman tynnyrin, johon kaikki henkilökohtaisuudet putoavat.

4. Musiikki. Voit tallentaa mieleesi rauhoittavan musiikkikappaleen tai maiseman, jota ajattelet riidan hetkellä.

5. Aikalisä. Jos et kestä riitaa ja pakenet paikalta, nuori kokee, että olet hylännyt hänet. On parempi sopia jo etukäteen perheen yhteiseksi strategiaksi aikalisä.



Sen aikana molemmat ennättävät rauhoittua. Asiaan palataan sovitun ajan kuluttua, ja se käsitellään silloin rauhassa loppuun asti.

6. Oma aika. Pidä huolta omasta jaksamisesta. Lepää riittävästi, syö hyvin. Tee vapaa-ajalla jotain sellaista, mistä nautit. Hanki uusi harrastus.

7. Ammattiapu. Et ole yksin, tarjolla on paljon tukea.



Aloita lukemalla Raisa Cacciatoren Kapinakirja. Väestöliiton Urpot.fi-sivustolta löytyy tietopaketti murrosikäisen vanhemmille. Kamalat äidit -vertaistukiryhmiä on eri puolilla Suomea.



Tukea saat myös perheneuvolasta, perheasiain neuvottelukeskuksesta ja perheterapeuteilta.



Murkun hyökkäys onkin kiitos



Minkä takia oman nuoren käytös sattuu vanhempaan muita pahemmin?



Väestöliiton asiantuntija Minna Oulasmaa uskoo, että kyse on pohjimmiltaan biologiasta.



– Omaa lihaa ja verta oleva lapsi onnistuu loukkaamaan pahiten. Läheisen sanomana loukkaus tuntuu moninkertaiselta. On paljon helpompi kuunnella nuoren kavereiden sanomisia, koska eivät ne kosketa samalla tavalla.

Myös sillä on merkitystä, millaisen nuoruuden vanhempi on itse kokenut.



– Jos on itse ollut ylikiltti nuori ja niellyt omat aggressionsa, voi olla tosi vaikea ottaa oman nuoren aggressiota vastaan. Silloin kannattaa työstää asiaa, Oulasmaa sanoo.



Hänen mukaansa nuorten vanhempien tulisikin tunnistaa itselleen vaikeat tilanteet ja mitä tunteita ne itsessä herättävät.



– Jos oma tunnereaktio saa vääränlaiset mittasuhteet, kyse ei ehkä olekaan nuoresta. Hän vain onnistuu laukaisemaan jotain vanhemman omasta historiasta.

Vanhemman kannattaa myös muistaa, että nuoren voimakkaatkin tunnereaktiot ovat normaaleja ja auttavat häntä itsenäistymään.



– Nuori kokee kodin ilmapiirin niin hyvänä, että uskaltaa ilmaista vaikeita tunteitaan. Mehän haluamme, että kotona olisi lupa ilmaista kaikkia tunteita, mutta miten vaikeaa niitä onkaan ottaa vastaan.



Entä jos oma nuori ei lainkaan kiroile, haistattele tai paisko ovia?



– Jonkun temperamentti voi olla niin rauhallinen, että murrosikä menee ohi sillä, että hän laittaa yhden kerran oven vähän kovempaa kiinni. Sekin on ihan normaalia. Mutta jos nuori joutuu kovasti nielemään omaa aggressiotaan, se kääntyy helposti itseä päin, mikä ei ole hyvä asia.