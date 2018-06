Asiantuntijoiden helpot huoltovinkit: Vaellusvarusteiden oikea huolto lisää käyttöikää jopa vuosilla

Vaelluskengät ja muut varusteet vaativat pesua, kyllästystä ja vahausta. Kysyimme asiantuntijoilta helpot huoltovinkit.

Kuinka vaelluskengät huolletaan ennen kesää?

Vaelluskengät ovat yleensä nahkaiset, sillä ne ovat kangaskenkiä kestävämpiä.

Kengät olisi hyvä huoltaa jo syksyllä edelliskesän reissujen jäljiltä, jolloin niiden huolloksi riittää kesän alussa se, että pyyhitään pois ylimääräiset vahat kengän pinnasta ja otetaan kenkä käyttöön.

Jos kenkiä ei ole syksyllä huollettu, ne pitää ensin puhdistaa ja kuivata, minkä jälkeen ne kyllästetään ja vahataan.

Keinokuitumateriaaleista valmistettuja vaelluskenkiä ei tarvitse vahata, mutta nekin on pidettävä puhtaana ja käsiteltävä kyllästeaineella.

Käsittelyn ajaksi kengännauhat irrotetaan. Myös pohjalliset kannattaa tarkistaa ja vaihtaa tarvittaessa uusiin.

Miten usein vaelluskengät on huollettava?

Kengät huolletaan aina tarvittaessa. Nyrkkisääntö on, että jos vesi helmeilee kengän päältä pois, sille ei tarvitse tehdä mitään. Jos kengän pinta imee vettä, kenkä täytyy kyllästää. Kylläste estää veden imeytymistä. Nykyaikaiset kyllästeaineet ovat niin mietoja, että liikaa ei voi hoitaa.

Nahkaisen vaelluskengän huoltoon tarvitaan kyllästesuihketta ja vahaa.

Kalvokengille ei suositella rasva- tai silikonipohjaisia kyllästeitä, sillä ne tukkivat huokoset, joiden ansiosta kenkä hengittää.

Jos nahkaisen vaelluskengän pinta on harmaa ja kuiva, se täytyy vahata. Vaha hoitaa nahkaa, kuten käsirasva ihoa.

Molempia käsittelyitä ei välttämättä tarvitse tehdä joka kerta yhtä aikaa.

Mitkä ovat tyypillisiä virheitä vaelluskenkien huollossa?

Huollon laiminlyönti on hyvin yleistä. Hoitamaton kenkä rapistuu ja hajoaa huollettua nopeammin. Hyvää nahkaista vaelluskenkää voi oikein huollettuna käyttää 20 vuotta. Käyttöikä voi lyhentyä ratkaisevasti ja sen ominaisuudet heikentyä, jos kenkiä ei huolla.

Uudet kengät kannattaa aina käsitellä, ennen kuin niillä lähdetään ensimmäiselle vaellukselle. Myös uudet kengät joutuvat koville erityisesti keväällä, kun kosteus ja katupöly kuivattavat ja syövyttävät kengän pintaa.

Kastuminen ja kuivuminen syövät nahkaista vaelluskenkää eniten. Kenkiä tulee säilyttää kuivissa sisätiloissa, ei kylmässä ja kosteassa pihavarastossa. Kenkiä ei myöskään pidä kuivata liian kuumassa, sillä silloin nahka kuivahtaa ja kutistuu.

Miten muut retkeilyvaatteet ja -varusteet pitää huoltaa?

Ei ole vaatetta tai varustetta, jota ei tarvitsisi huoltaa: ne kaikki tarvitsevat vähintään pesua. Materiaaleista riippuen vaatteet kannattaa kyllästää.

Vahaus parantaa vedenhylkivyyttä, mutta tekee helposti vaatteen pinnan kirjavan näköiseksi.

Ennen kesän ensimmäistä retkeä kannattaa käydä läpi kaikki varusteet ja tarkistaa, ovatko ne kunnossa: toimivatko esimerkiksi teltan vetoketjut tai ovatko rinkan soljet ehjiä.

Kannattaako varusteita ostaa käytettynä?

Muun muassa Facebookin kirppisryhmissä kiertää paljon retkeilyvälineitä. Niissä ostajan kannattaa tietää, mitä on hakemassa. Vaellusvarusteita on myös mahdollista lainata tai vuokrata.

Kenkiä ei kannata ostaa käytettynä, sillä ne ovat jo muotoutuneet alkuperäiselle käyttäjälleen. Kenkä ei sellaisenaan istu seuraavalle eikä paljon käytetty välttämättä muotoudu hyväksi uudelleen.

Vanha, käytetty kenkä voi olla loppuun kävelty ja toisaalta käytettynä myytävää, uuden näköistä kenkää on voitu säilyttää varastossa pitkään, jolloin on olemassa riski, että kengän välipohja on haurastunut. Esimerkiksi välipohjissa käytetty polyuretaani murenee, eikä se ole vika vaan ominaisuus: materiaalit vanhenevat.

Mitkä asiat ovat nyt pinnalla retkeilyvarusteissa?

Kovapohjaisten, nahkaisten vaelluskenkien uudelleenpohjaus yleistyy. Siinä ideana on, että pohjistaan kuluneeseen, mutta muuten hyväksi havaittuun ja jalkaan mukautuneeseen kenkään vaihdetaan uudet pohjat. Näin kengät saavat lisää käyttöikää. Uudelleenpohjaus on myös ekologinen vaihtoehto.

Muoti vaikuttaa ostopäätöksiin myös retkeilyvarusteissa. Muovit ja kalvot ovat nyt out ja perinteiset materiaalit, kuten villa tai puuvilla, ovat nyt muodissa.

Päiväretkeily ja lähiretkeily yleistyvät samalla, kun tunturivaellukset ja yöpymiset luonnossa, teltassa tai laavussa, vähenevät.

Vastauksia antoivat retkeilyalan monitoimimies, "retkinikkari" Joppe Ranta ja Oulun Partioaitan myymäläpäällikkö Tommi Kaukola.