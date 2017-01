Asiantuntijat vastaavat: Saako biojäte jäätyä astiaan?

Omakotitalossa asuva kempeleläisperhe teki sopimuksen paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa biojätteen erilliskeräyksestä ja vuokrasi yritykseltä sitä varten biojäteastian.



Biojätteen noutanut auto laittoi biojätteen kuitenkin polttokelpoisen jätteen sekaan.



Menettelyn syytä kysyttäessä yrityksestä kerrottiin, että jäte oli jäätynyt astiaan.



Jätehuoltomääräysten mukaan biojäteastia on tyhjennettävä talvella kahden viikon välein. Tuossa ajassa jäte ehtii Suomen talvessa jäätyä. Mitä järkeä talvisessa erilliskeräyksessä siis on?



Estääkö jäätyminen biojätteen erilliskeräyksen, käyttöpäällikkö Markku Heinonen Oulun Jätehuollosta?



– Ei. Jos biojäte lähtee astiasta irti, se voidaan toimittaa biojätteen käsittelyyn Gasum Biotehdas Oy:lle. Tiedän myös joidenkin alueen yritysten toimivan niin, että jos jäte on jäätynyt astiaan, niin vaihdetaan astia tyhjään ja viedään jäätynyt astia yrityksen tiloihin sulamaan ja odottamaan tyhjennystä. Ja sehän on palvelua parhaimmillaan.



Onko Oulun Jätehuoltoon tullut valituksia jäätyneen biojätteen laittamisesta sekajätteen joukkoon?



– Ei ole tullut. Tällainen käytäntö ei ole jätehuoltomääräysten mukaista eikä asiakkaalle hänen maksamansa palvelun mukaista.



Tuleeko Gasumin Oulun biokaasulaitokselle jäätynyttä biojätettä, laitospäällikkö Steve Malinen?



– Meille tulee talvella jatkuvasti jäätynyttä biojätettä, mutta ei jätteen jäätymisen pitäisi estää sen keräämistä.