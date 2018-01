METO - Metsäalan asiantuntijat ry varoittaa liikkumisesta tykkylumialueilla Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, joissa tilanne on juuri nyt poikkeuksellinen. Ristijärvellä sattui vakava onnettomuus maanantaina, kun sähkölinjan puhdistustyötä katsellut mies sai voimakkaan sähköiskun.

Metsäasiantuntijoiden työsuojeluasiantuntija Markku Varis sanoo, että pahoilla tykkylumialueilla työskentely on tällä hetkellä hengenvaarallista.

– Niin sanottu hiljainen kuolema voi tulla yllättäin, kun kokonainen puun latva, oksa tai jäistä lunta putoaa päälle korkealta ja kovaa lähes ääneti, Varis sanoo tiedotteessa.

Variksen mukaan nyt ei suositella lainkaan menemistä pahoille tykkylumialueille. Helpommilla tykkylumialueilla työskentelemisessä tulisi noudattaa erityistä turvallisuutta. Esimerkiksi metsäkoneiden kuljettajien tulisi poistua ohjaamosta ainoastaan turvallisilla alueilla.

Variksen mukaan yrityskohtaiset työturvallisuusohjeet pitäisi tarkistaa pikaisesti tai kieltää työskentely tilapäisesti pahoilla tykkylumialueilla kokonaan.

Kainuun metsissä on paljon katkenneita puita ja osa niistä on tukkikokoisia. Puut voivat katketa massiivisten lumipainojen vuoksi helpostikin. Lunta on puolesta metristä metriin, mutta maa lumen alla on sula.

Metsäasiantuntija Nina De Gritz Pohjois-Karjalasta kertoo, että metsäkonekuskit ovat havainneet useita vaaratilanteita.

– Puut ovat kaatuneet työskenneltäessä täysin arvaamattomiin suuntiin. Latvoissa on painoa ja eikä maa ole roudassa ja sido juuria, De Gritz sanoo.

De Gritzin mukaan on tullut myös ilmoituksia paikoittain todella matalalla roikkuvista sähkölinjoista.

Ristijärven onnettomuus tapahtui, kun metsäkoneen kuljettaja oli kaatamassa tykkylumen valtaamia puita suurjännitelinjan vierestä. Kaadettavan puun latvus katkesi tykkylumen painosta ja putosi sähköinjan päälle.

Linja putosi maahan vaara-alueen ulkopuolella, ja sivusta seurannut mies sai voimakkaan sähköiskun. Hän sai pahoja palovammoja vartaloonsa.

Poliisi kehotti tuolloin ulkopuolisia pysymään pois alueilta, joilla on työkoneita. Myös poliisi kehottaa välttämään metsässä liikkumista pahimmilla tykkylumialueilla.