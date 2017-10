Asiantuntijat näkevät hallituksen uusissa valinnanvapauslinjauksissa myönteisiä piirteitä muutoksen hallittavuuden näkökulmasta. Merkitystä voi kuitenkin olla vielä monilla yksityiskohdilla, eikä valmista esitysluonnosta ole vielä saatu.

Kiitosta saa muun muassa markkinoiden avaamiseen otettu siirtymäaika. Vuonna 2021 valinnanvapauden tullessa voimaan ne asiakkaat, jotka eivät listaudu itse mihinkään sote-keskukseen, pysyvät automaattisesti julkisen palveluntuottajan asiakkaina kahden vuoden ajan, elleivät he sinä aikana valitse toisin. Vasta tämän jälkeen heidät listataan lähimmän - yksityisen tai julkisen - sote-keskuksen asiakkaiksi. Tällä varmistellaan julkisen puolen palvelujen rahoitusta alkuvaiheessa.

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anneli Anttonen sanoo, ettei tämä välttämättä riitä varmistamaan uudistuksen hallittua toimeenpanoa, mutta se on askel oikeaan suuntaan.

- On hyvä asia, että on edes tämä kahden vuoden siirtymäaika. Sellainen nopealla kertarysäyksellä siirtyminen noinkin isossa asiassa olisi ollut ehkä vähän hallitsematon, eikä olisi tiennyt, mitä siinä olisi tapahtunut.

Myös professori Heikki Hiilamo näkee siirtymäajan vievän esitystä oikeaan suuntaan verrattuna aiempaan malliin.

- Edellinen oli kertarysäysmalli, tämä on askellus- tai siirtymämalli markkinapohjaiseen avoterveydenhuoltoon. Mutta kuitenkin niin, että turvataan sitten maakunnille mahdollisuus viime kädessä varmistaa se, että kaikki saavat perustason sosiaali- ja terveyspalveluita, Hiilamo kuvaa.

Asiakasseteliin liittyy isoja kysymysmerkkejä

Hallitus kertoi eilen valinnanvapauslain uudistetun version päälinjauksista. Hiilamon mielestä niistä voi sanoa sen, että hallitus on ottanut perustuslakivaliokunnan kesällä antaman kritiikin tosissaan.

- Täytyy vielä yksityiskohtaisesti katsoa mitä ehdotetaan, onko se riittävää vai ei, mutta kuitenkin tämä on selvä parannus siihen aikaisempaan malliin.

Professorit nostavat esiin myös avoimia kysymyksiä, joita liittyy esimerkiksi asiakasseteliin.

- En ole vielä saanut ihan selvää, mitä tulee tarkoittamaan asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti, miten niitä käytetään ja millaisia markkinoita niiden avulla luodaan. Tämä oli hyvin epäselvä kohta edellisessäkin esityksessä, sanoo professori Anneli Anttonen.

Professori Hiilamon mielestä yksi iso kysymys on se, voidaanko asiakasseteliin yhdistää omarahoitusosuuksia vai ei.

- Tämä on tavallaan ristiriitainen kysymys. Jos asiakassetelin hinta muodostuu hyvin alhaiseksi, sitä eivät voi käyttää ne, jotka eivät pysty itse maksamaan. Mutta toisaalta, jos esimerkiksi haluaa valita jonkun vähän kalliimman palvelutalon, tuntuu kohtuuttomalta, ettei siihen voisi yhdistää omaa itse maksettua osuutta. Koska silloinhan olisi vain kokonaan omalla rahalla maksetut ja kokonaan julkisella rahalla maksetut palvelut, Hiilamo sanoo.

Haatainen: Integraatio-ongelmat entisellään

Hallituksen maanantaina esittelemät sote-uudistuksen edistysaskeleet eivät edelleenkään poista sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatioon liittyviä ongelmia, katsoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.).

- Nyt syntyisi terveyskeskuspalveluihin laaja yksityisten palveluntuottajien joukko. Sieltä apua hakeva ihminen saa terveyspalvelut. Ne muut palvelut pitäisi hakea maakunnasta, Haatainen sanoo.

- Usein vanhusten palveluissa sosiaali- ja terveyspalvelut on integroitu yhteen. Ne on limittäin. Palvelukokonaisuudet on rakennettu paikallisesti niin, että sieltä on vaikea repiä terveyspalveluita erikseen.

Haataisen mukaan hallituksen sote-malli riskeeraa esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa ja Helsingissä saavutetun hyvän kehityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiossa.

- Nyt pitää nyhtää irti ja poistaa terveyspalvelut, Haatainen tiivistää.

- Kokonaisten eheiden palvelukokonaisuuksien kannalta tämä ei ole paras mahdollinen malli.

Myös hallituksen esittämään rahoitusjärjestelmään eli niin sanottuun kapitaatiorahoitukseen liittyy Haataisen mukaan ongelmia.

- Riippuen siitä kuinka suuri rahoitus terveysasemalle annetaan, on riski että asiakkaita ylihoidetaan tai alihoidetaan, Haatainen sanoo.

Uusi lakiluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille marraskuussa. Eduskunnan käsittelyyn se tulee maalis-huhtikuussa. Haataisen mielestä eduskuntakäsittelylle varattu aika on liian lyhyt.

- Täällä päässä tulee kova kiire.