Asiantuntijat: Muovin kierrätystä pitäisi ennemminkin lisätä kuin vähentää

Suomen muovijätteestä vain vähän menee ulkomaille

Suurin osa Suomen muovijätteestä käsitellään Suomessa.

Vuonna 2015 Suomessa kerättiin 86 000 tonnia muovijätteitä. Kotitalouksien osuus on 23 000 tonnia.

Kaikki kuluttajien kierrättämät muovipakkaukset menevät Fortumin Riihimäen-laitokselle, jossa ne lajitellaan kierrätettäväksi tai poltettavaksi.

Pieniä määriä PVC-putkia on toimitettu Ruotsiin ja Latviaan, koska niiden käsittelyyn ei ole sopivaa menetelmää Suomessa.

Kapasiteettipulan takia rakennus- ja yhdyskuntajätettä on viety Viroon ja Ruotsiin, ja joukossa on voinut olla muovia, mutta sen määrää on vaikea arvioida.

Muovin uudelleenkäyttö ja kierrätys on EU:n alueella melko vähäistä. Alle 30 prosenttia muovijätteestä kerätään kierrätykseen.

Komissio julkaisi vuonna 2018 muovistrategian, jonka tavoite on vähentää muovijätteen aiheuttamia ongelmia.