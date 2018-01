Asiantuntija vastaa: Korvaako vakuutus, jos kotiavain katoaa?

Saako vakuutuksesta korvausta, jos kotiavain katoaa, FINEn vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vakuutusasiantuntija Hanna Salo?

– Avainten katoamisesta tai unohtumisista aiheutuvia vahinkoja ei korvata, koska ne on yleensä rajattu pois kotivakuutusten korvauspiiristä.

Milloin korvausta voi saada?

– Erilaisia avaimille tapahtuvia vahinkoja ja niistä johtuvia sarjoituksia tai lukkojen uusimisia korvataan koti- ja kiinteistövakuutuksista, mutta rajoitetusti. Itse avaimille tapahtuvia vahinkoja korvataan esimerkiksi kotivakuutuksista samoilla ehdoilla kuin muullekin irtaimistolle aiheutuvia vahinkoja.

– Jos henkilöltä on esimerkiksi varastettu käsilaukku, jossa on ollut avaimet, uusien avainten hankkimisesta aiheutuva kustannus on samalla tavalla korvattavaa kuin esimerkiksi käsilaukun arvo tai lompakossa ollut raha.

– Joissain tapauksissa korvattavaksi saattaa tulla myös niin sanottuja pelastamiskustannuksia.

Mitä ovat pelastamiskustannukset?

– Pelastamiskustannuksina korvataan sellaisia toimenpiteitä, joilla estetään tai pienennetään konkreettisen, välittömästi uhkaavan, vakuutuksesta korvattavissa olevan vahingon aiheutumista. Jos avaimen menettämisen seurauksena esimerkiksi koko kodin lukot joudutaan sarjoittamaan uudelleen, voi lukkojen sarjoitus tulla korvattavaksi pelastamiskustannuksina.

– Pelkästään se, että avaimen kohtaama vahinko on ollut korvattava, ei silti tarkoita suoraan, että myös pelastamiskustannuksia korvattaisiin. Käytännössä avaimissa on täytynyt olla esimerkiksi tunnistetiedot.