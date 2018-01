Asiantuntija: Vaalien suurimpia häviäjiä olivat vasemmisto ja keskusta

Vanhat puolueet hävisivät eniten vaikka heillä oli kokeneimmat ehdokkaat.

Maailman meno on vaan sellainen että tulevaisuudessa on yksi porvarillisia arvoja ajava oikeistopuolue, Kokoomus. Yksi vasemmistopuolueeksi osittain luettavissa oleva puolue, maailmoja syleilevä Vihreät. Kolmanneksi sitten isänmaallisuutta, itsenäisyyttä korostava puolue, Perussuomalaiset. Lisäksi tilanteesta, vaaleista riippuen erilaiset kansanliikkeet saattavat välillä nousta esiin.

Eli oheiselle kolmella ajatusmaailmalla mennään. Kaikki muut olemassa olevat puolueet tulevat sulautumaan em. puolueisiin. Näin nyt on jo käymässä. Mikä erottaa Kepun, Kristillisdemokraatit sekä RKP:n Kokoomuksesta? Mikä erottaa Vasemmistopuolueet Vihreistä? Ainoa joka tarjoaa uuden, tulevaisuuden vaihtoehdon on Perussuomalaiset. Kansallismielisyys on nousussa mm. Euroopassa.