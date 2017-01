Asiantuntija sdp:n puheenjohtajapelistä: Kyse on puoluekuvan haastamisesta

Sdp:n puheenjohtajakilvassa ei ole niinkään kyse henkilön haastamisesta. Sen sijaan kyse on sdp:n puoluekuvan haastamisesta. Näin arvioi Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja, Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Mikko Majander.



Sdp:n nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne ja jo aiemmin puolueen puheenjohtajan paikkaa tavoittelemaan ilmoittautunut kansanedustaja Timo Harakka saivat keskiviikkona kisaan mukaan kansanedustaja Tytti Tuppuraisen.



– Rinteen haastamisessa haastetaan myös sdp:n profiili jollakin lailla ay-liikkeeseen samaistuvana puolueena, Majander arvioi.



– Se voi olla kohtuutontakin Rinnettä kohtaan. Hänet joka tapauksessa nähdään tämäntyyppisenä ehdokkaana.



Sekä Harakka että Tuppurainen pyrkivät Majanderin mukaan modernisoimaan ja laventamaan sdp:n yleispuoluekuvaa. Tämä on hänen mielestään kaikkein keskeisin linjaero ehdokkaitten välillä.



Siinä, missä puolueen nykyistä puheenjohtajaa Rinnettä sitoo pääoppositiopuolueen asetelma ja tämänhetkinen politiikka, haastajat pystyvät profiloitumaan enemmän tulevaisuuden teemoilla, Majander sanoo.



– Timo Harakka on ehtinyt jo korostaa haluaan palauttaa ihmisten usko sdp:hen tulevaisuuspuolueena. Näkymät ovat silloin jo tuolla 2020-luvulla.



– Tytti Tuppurainen on profiloitunut vahvasti Eurooppaan ja kansainvälisyyteen liittyvillä asioilla, hän sanoo.



Myös Harakka ilmoitti keskiviikkoaamuna Twitterissä haluavansa keskustelua eurooppalaisemmasta sdp:stä. Majander kuitenkin katsoo, että sosiaalidemokraattinen Eurooppa-politiikka ei tällä hetkellä ole kovin selkeää missään maassa.



– On vaikea nähdä, että sdp:n puheenjohtajakisassa olisi hirveän paljon voitettavaa Eurooppa-teemoilla. On vaikea linjoittaa puolueen linjaa Eurooppa-kysymyksissä, kun Eurooppa on isossa muutoksen tilassa.



Kisa-aikaa jäljellä kuukausi



Sdp:n Lahden puoluekokoukseen on aikaa vain noin kuukausi. Majander ei usko, että tässä ajassa muodostuisi ”syviä juoksuhautoja” puolueen sisällä.



– Tässä on edellytykset sille, että paineet purkautuvat nopeasti ja tehokkaasti ilman syviä viiltoja, joita edellisellä kerralla koettiin.



Majanderin mukaan asetelma on jopa ”sangen tasapainoinen” ja ”monipuolinen”.



– Ei tule polarisoivaa kahden henkilön kisaa, on sukupuolijakauma paikallansa, on eritaustaisia sosiaalidemokraatteja, on kansainvälistä ulottuvuutta ja ay-ulottuvuutta, hän sanoo.