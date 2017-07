Asiantuntija Niinistön väittelypenseydestä: Haastajat ovat jo kehässä, mutta mestaria vielä odotetaan

Presidenttikilpaan ilmoittautuneet ehdokkaat keskustan Matti Vanhasen johdolla vaativat istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä mukaan vaaliväittelyihin. Niinistö on ilmoittanut kalenterinsa olevan täynnä, ja kampanjoinnin olevan ajankohtaista vasta Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksien jälkeen.

Politiikan tutkija, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ei nykyisen asetelman valossa näe mitään syytä, miksi Niinistö pyörtäisi päätöksensä ja taipuisi osallistumaan vaaliväittelyihin.

- Ennakkosuosikki ei ole presidentinvaaleissa koskaan aiemmin ollut niin vahva kuin tällä hetkellä. Niinistö nauttii suurta suosiota kautta linjan ja yli puoluerajojen, Jokisipilä arvioi.

Jokisipilä myöntää kampanjointiin liittyvän asetelman kuitenkin erikoiseksi. Niinistön kannattajakortteja kerätään täyttä päätä.

- Äänestäjät määrittelevät, miten Niinistön päätös kieltäytyä väittelyistä tulkitaan. On mahdollista, että se tulkitaan ylimielisyydeksi.

- Kilpailijat ovat aloittaneet kampanjoinnin ärhäkän oloisesti. Tarvittaisiin kuitenkin jokin ulkopuolinen impulssi, jotta haastajat voisivat päästä Niinistön ihon alle.

Jokisipilä ymmärtää hyvin kilpailijoiden innokkuuden saada Niinistö mukaan.

- Kampanjointiin ja väittelyihin kohdistuva huomio on huomattavasti suurempi, jos Niinistö on mukana. Tällä hetkellä tilanne on se, että mestaruusottelu on tulossa. Haastajat ovat jo kehässä, mutta mestaria vielä odotetaan.