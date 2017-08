Sekä Turun että Barcelonan iskujen epäillyt tekijät ovat marokkolaisia. Suojelupoliisin mukaan Marokko on yksi maista, johon nykyinen radikalisoituminen kohdistuu.

Marokkolaisten radikalisoitumisen taustalla on erityisesti maan köyhyys ja islamistisen puolueen nousu, arvioi geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija ja luennoitsija Alan Salehzadeh.

– Viime aikoina Marokko on siirtynyt tavallisesta maltillisesta islamista ääri-islamiin päin. Aiemmin on ollut kuria pitänyt fiksu kuningas, mutta viime aikoina mopo on karannut käsistä ja ihmiset ovat radikalisoituneet entistä enemmän.

Salehzadehin mukaan suurin syy radikalisoitumiselle löytyy Marokon viime vuoden vaaleista, jotka voitti islamistinen Oikeus- ja kehityspuolue eli PJD.

– Maa on politisoitunut ja siirtynyt poliittiseen islamiin. Puolue haluaisi Marokosta islamistisen tasavallan. Maassa on myös tehty muutoksia arabikevään aikana, muslimiveljeskunnan poliittisen islamin imaamit ovat rantautuneet Marokkoon ja propagandistiset tv-kanavat keräävät katsojia.

Kansainvälisiin konflikteihin erikoistuneen ajatushautomo Menatton johtaja Salehzadeh kertoo, että Isis rekrytoi erityisen paljon Marokon kaltaisissa köyhissä maissa, joihin poliittinen islam on juurtunut. Marokosta pääsee myös helposti Eurooppaan.

– Tutkimusten mukaan Syyriassa kiinniotetuista Isisin jihadisteista suurin osa on ollut Marokosta ja Tunisiasta. Muualla asiat on kontrolloitu ja hoidettu. Esimerkiksi Algeriassa on ollut sisällissota ja radikalisoituneita ryhmiä, ja ihmiset ovat kyllästyneet niihin. Vaikka jotkut kannattavat poliittista islamia, ihmisiä on mennyt yhä vähemmän Isisin riveihin. Samoin Isisissä on vähemmän iranilaisia, syyrialaisia ja irakilaisia.

Salehzadeh muistuttaa, että ihminen voi radikalisoitua milloin vaan, jos pohja sille on olemassa.

– Radikalisoituminen voi tapahtua hetkessä. Siihen ei tarvitse moskeijaa, koska on Internet. Vaikka moni on kasvatettu hyvin uskonnollisesti, on todella paljon radikaalimuslimeita, jotka vastustavat jihadismia. Isisin riveissä on myös maltillisia muslimeita, Salehzadeh sanoo.

– Itsensä räjäyttäjän ei tarvitse olla radikaali tai mielisairas. Motiivi riittää, esimerkiksi jos perhe on kuollut sodassa. Jotkut ajattelevat, että tämä on paras keino kostaa.