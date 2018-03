Puheenjohtajavaaliin valmistautuva keskusta voi johtua pohtimaan Paavo Väyrysen asemaa uudestaan, jos tämän erottaminen kansalaispuolueesta varmistuu, sanoo yhdistysoikeuden asiantuntija Lauri Tarasti.

Väyrynen on ollut sekä keskustan että itse perustamansa kansalaispuolueen jäsen. Lauantaina kansalaispuolue repesi kahtia, kun puheenjohtaja Sami Kilpeläisen johtama siipi erotti Väyrysen kokouksessaan.

Keskustan kannalta tilanne on mielenkiintoinen, koska Väyrynen on aikonut ehdolle keskustan puheenjohtajavaaliin ensi kesänä. Keskustan puoluehallitus linjasi yksimielisesti viime kuussa, että Väyrynen ei voi pyrkiä puheenjohtajaksi, jos hän on myös kilpailevan puolueen jäsen.

– Keskustan säännöissä todetaan, että toisen puolueen jäsen ei voi pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi. Jos Väyrynen erotetaan (kansalaispuolueesta), se este tietty putoaa pois ja keskustan pitää harkita uudestaan, mitä sitten tehdään, Tarasti sanoo.

Jo ennen viimeisimpiä käänteitä keskusta on valmistellut sääntömuutosta, joka estäisi Väyrysen vaalikelpoisuuden siinäkin tapauksessa, ettei hän enää kuuluisi toiseen puolueeseen.

Sillä on haluttu estää tilanne, jossa Väyrynen eroaisi kansalaispuolueesta juuri ennen keskustan puoluekokousta. Se olisi erikoista, mutta keskustan nykysäännöt eivät sitä kiellä.

– Sääntömuutos ehditään yhä tehdä puoluekokoukseen mennessä, jos asiassa toimitaan oikein, Tarasti sanoo.

On edelleen epäselvää, onko Väyrynen erotettu kansalaispuolueesta vai ei.