Asiantuntija betonialan valvonnasta: ”Kuin hiihtäjä tutkisi itse doping-näytteensä”

Arvostettu betoniasiantuntija, tekniikan tohtori Seppo Matala pitää betonin valmistukseen ja betonirakentamiseen kohdistuvaa valvontaa puutteellisena.



Matalan mielestä ei ole hyväksyttävää, että betonin ominaisuuksien valvonta ja jopa betonin kelpoisuuden toteaminen ovat liukuneet vähitellen betoninvalmistajille.



– Hiihtourheilussa tämä tarkoittaisi sitä, että hiihtäjät ottaisivat ja tutkisivat itse omat doping-näytteensä, Matala vertaa.



Seppo Matalan näkemys liittyy betonin lujuutta koskeviin ongelmiin, joita alkoi tulla ilmi viime kesänä. Silloin Kemijärvellä jouduttiin purkamaan uusi rautatiesilta, koska sen betoni ei täyttänyt lujuusvaatimuksia.



Samankaltainen virhe tuli syksyllä esille mittaluokaltaan paljon suurempana Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennustyömaalla. Sielläkin kantavien betonirakenteiden lujuus jäi vain noin puoleen tavoitellusta.



Sairaalalaajennuksen valmistuminen myöhästyy betoniongelmien takia noin kymmenen kuukautta, sillä betoniset antura- ja seinärakenteet on purettava ja rakennettava uudelleen. Purkutyöt alkavat maanantaina 2. tammikuuta.



Valvonnan riittävyydestä keskusteltu



Seppo Matala tuntee Kemijärven tapauksen erityisen hyvin, koska hän on tehnyt siitä raportin Liikennevirastolle. Matalan mielestä betonia ei ollut Kemijärvellä tehty niin kuin se pitäisi tehdä.



Sekä Kemijärvellä että Turussa betoninvalmistaja oli Rudus. Yhtiö on kiistänyt jyrkästi, että syy ongelmiin olisi heidän toimittamassaan betonissa.



Seppo Matala näkee, että betoniongelmat kielivät myös valvontajärjestelmän puutteista. Valvonnassa luotetaan liikaa betoninvalmistajan ja pääurakoitsijan antamiin tietoihin. Valvojatkaan eivät aina ole riittävän asiantuntevia.



– Valvontajärjestelmään osallistuu sellaisia henkilöitä, joille on tärkeämpää työmaalla käytettävän turvaliivin väri kuin hankkeen tekninen toteutus, Matala kärjistää.



Yksikön päällikkö Minna Torkkeli Liikennevirastosta sanoo, että Matala on osittain oikeassa. Kaikki viraston käyttämät valvojat eivät ole betonirakentamisen asiantuntijoita. Valvojien joukossa on paljon yleisvalvojia, jotka valvovat monenlaisia rakennuskohteita.



– Valvonnan riittävyydestä on meillä keskusteltu jo ennen näitä tapauksia. Toistaiseksi Liikennevirasto on kuitenkin linjannut, ettei valvontaan panosteta enempää, Minna Torkkeli sanoo.